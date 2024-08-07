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Топ-10 самых быстрых пород собак в мире: рейтинг кинологов

На старте хаски, на финише грейхаунд: кто же самый быстрый в мире собак

сегодня, 17:04
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Черновалова Кристина

В мире собак, скорость часто является ключом к выживанию и успеху, особенно среди охотничьих пород. По данным кинологических смотров, среди лидеров по скорости преимущественно те, кто может похвастаться непревзойденными охотничьими инстинктами. На первом месте в этом рейтинге грейхаунд, который может развить скорость до 72 км/ч на коротких дистанциях, что является официальным рекордом.

Топ-10 самых быстрых пород собак в мире: рейтинг кинологов

Топ-10 самых быстрых пород собак: от охотников до спортсменов

Сибирский Хаски – это не просто красивая порода, а настоящие бегуны, которые могут удерживать высокую скорость на длительных дистанциях по заснеженным территориям. Их скорость может достигать 40 км/ч.

Топ-10 самых быстрых пород собак в мире: рейтинг кинологов - фото 2

Бордер-коли , известные своим интеллектом и ловкостью, способны разбегаться до 48 км/ч. Эта же скорость характерна и для таких пород, как немецкая овчарка и большой пудель, также известные своей скоростью и адаптивностью.

Топ-10 самых быстрых пород собак в мире: рейтинг кинологов - фото 3

Доберман – преданный и надежный охранник, может развивать скорость до 51 км/ч, что делает его незаменимым помощником в охранных службах.

Топ-10 самых быстрых пород собак в мире: рейтинг кинологов - фото 4

Далматин благодаря своей исторической роли помощника в пожарных командах может развивать скорость до 60 км/ч, что позволяет ему быстро реагировать на чрезвычайные ситуации.

Топ-10 самых быстрых пород собак в мире: рейтинг кинологов - фото 5

Джек Рассел Терьер , маленький, но очень энергичный охотник, может развивать скорость до 61 км/ч. Эта порода способна зайти в нору и вытащить оттуда дикого зверя, свидетельствующего о большой выносливости и смелости.

Топ-10 самых быстрых пород собак в мире: рейтинг кинологов - фото 6

Венгерская вижла используется охотниками для поиска подбитой дичи, ее максимальная скорость может достигать 64 км/ч, делая ее одним из самых быстрых помощников в охоте.

Топ-10 самых быстрых пород собак в мире: рейтинг кинологов - фото 7

Афганская овчарка известна своей выносливостью и возможностью преследовать добычу на большие расстояния. Ее скорость также может достигать 64 км/ч.

Топ-10 самых быстрых пород собак в мире: рейтинг кинологов - фото 8

Виппет использовался для охоты на зайцев и может развить такую же максимальную скорость, что свидетельствует о его агилите и ловкости.

Топ-10 самых быстрых пород собак в мире: рейтинг кинологов - фото 9

В заключение, салюки , одна из древнейших пород, способна преодолевать длинные дистанции со скоростью до 68 км/ч, что делает ее одной из самых быстрых пород в истории.

Топ-10 самых быстрых пород собак в мире: рейтинг кинологов - фото 10

Эти десять пород собак отличаются не только невероятной скоростью, но и уникальными характеристиками, делающими каждую из них особенной. Они – воплощение грации, силы и непревзойденной скорости.



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