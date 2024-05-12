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Пара случайно отправила своего кота в посылке: что с ним произошло

Пара американцев случайно отправила посылку с кошкой. Домашний любимец был шесть дней без еды и воды.

сегодня, 14:20
Автор:
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Slava Kot
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Американские супруги из штата Юта случайно отправили посылкой свою домашнюю кошку, по имени Галена. Кошка за шесть дней преодолела сотни километров и попала в Калифорнию.

Пара случайно отправила своего кота в посылке: что с ним произошло

Кошка путешествовала в посылке шесть дней. Фото из открытых источников

Владелица кошки Кэрри Кларк заметила, что ее кошка исчезла. Взволнованная судьбой своего домашнего любимца Кларк и ее друзья начали обыскивать дом и окрестности города, чтобы найти Галену. Впоследствии они начали расклеивать объявления о пропавшем животном.

Через несколько дней Кларк позвонил ветеринар из Калифорнии, который отсканировал микрочип Галены.

"Сначала я ему не поверила и подумала, что это шутка", – сказала Кэрри Кларк.

Ветеринар рассказал Кларк, что ее кошку нашли в посылке с пятью парами ботинок.

"Я побежала сказать своему мужу, что Галена нашлась, и мы поняли, что она, видимо, прыгнула в огромную коробку, которую мы отправили в прошлую среду", — добавляет женщина.

Оказалось, что кошка путешествовала без пищи и воды шесть дней и преодолела сотни километров. На складе почтовой компании ее заметил сотрудник и отвез к ветеринару.

Чтобы вернуть кошку, пара из Юты полетела в Калифорнию и воссоединилась с домашним любимцем. Кэрри Кларк надеется, что эта история вдохновит других владельцев домашних животных чиповать своих любимцев.

Согласно подсчетам Американской ветеринарной медицинской ассоциации около трети домашних любимцев теряется в какой-то момент своей жизни, но у тех животных, которые имеют микрочипы, есть больше шансов вернуться к своим хозяевам.

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