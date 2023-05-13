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Папа римский отказался благословлять собаку

Он призвал итальянцев не отказываться от рождения детей, заводя вместо них собак и котов

сегодня, 18:39
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Автор:

Константин Куликов

Папа римский Франциск призвал итальянцев рожать больше детей и не заменять их в своих семьях домашними животными. Об этом сообщают "Комментарии" со ссылкой на Би-би-си.

Папа римский отказался благословлять собаку

Папа римский призвал не менять детей на домашних питомцев

В пятницу понтифик принял участие в конференции, посвященной демографическому кризису в Италии, и рассказал о том, как одна из верующих открыла сумку и попросила его "благословить ее малышку". Однако в сумке был не ребенок, а небольшая собачка.


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"Тут я вышел из себя и сделал ей выговор. Сказал, что сейчас множество детей голодает. Зачем же вы мне приносите собаку?", — заявил Франциск, сорвав при этом аплодисменты аудитории. В Италии — один из самых низких показателей рождаемости в Европе.

В прошлом году в стране родилось менее 400 тыс. детей, что составляет исторический минимум. При этом общее население Италии к началу 2022 года сократилось на 250 тыс. человек (свою роль при этом сыграло не только падение рождаемости, но и пандемия коронавируса). По словам папы, в Италии для создания новой семьи нужны "титанические усилия", и позволить себе это могут только богатые люди.

В своем выступлении понтифик сказал, что падение рождаемости говорит о том, что молодые люди теряют веру в будущее и страдают от неопределенности.

"Настоящими проблемами стали поиск стабильной работы, крайне высокая стоимость аренды жилья и недостаточные зарплаты", — заявил Франциск.

Итальянский премьер-министр Джорджа Мелони, которая принимала участие в конференции вместе с папой Франциском, назвала падение рождаемости "общенациональной чрезвычайной ситуацией".

"Эту проблему нужно решать в абсолютно приоритетном порядке. Мы хотим, чтобы у Италии снова появилось хорошее будущее", — заявила глава правительства.

Мелони создала специальное министерство, которое будет заниматься вопросами падения рождаемости и пообещала стимулировать рост населения при помощи отмены налога на прибыль для молодых родителей.

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