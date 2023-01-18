Какие собаки более агрессивны, большие или маленькие. Ученые ответили на этот вопрос

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Slava Kot
Ученые из Университета Сан-Паулу исследовали 665 собак 57 разных пород. Владельцы этих животных получили онлайн-анкету, которая состояла из нескольких вопросов агрессивности собак и их размера. Результаты исследований показали, что большие собаки менее агрессивны, чем собаки меньшего размера.
Ученые сказали, какие собаки более агрессивны: большие или малые. Фото из открытых источников
Исследователи смогли выявить зависимость злости собак в зависимости от размера животного. Оказалось, что с каждым дополнительным килограммом тела собаки их агрессивное поведение уменьшалось на 3%. Примечательно, что ученые из Университета Сан-Паулу заметили также и зависимость агрессивности собаки от ее длины морды. Небольшие породы собак с короткой мордой: мопсы и бульдоги оказались наиболее агрессивными.
Хотя ученые назвали причинно-следственные связи в результатах исследований, однако Айрос утверждает, что невозможно точно определить первоочередные факторы.
Исследователи надеются, что полученные результаты помогут владельцам понять, что агрессивные наклонности собаки являются следствием питомца и его среды, а не только самого животного.
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