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Какие собаки более агрессивны, большие или маленькие. Ученые ответили на этот вопрос

Новое исследование показало, что породы собак больших размеров менее агрессивны. Ученые исследовали 57 пород четырехлапых друзей.

сегодня, 19:35
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Автор:

Slava Kot

Ученые из Университета Сан-Паулу исследовали 665 собак 57 разных пород. Владельцы этих животных получили онлайн-анкету, которая состояла из нескольких вопросов агрессивности собак и их размера. Результаты исследований показали, что большие собаки менее агрессивны, чем собаки меньшего размера.

Какие собаки более агрессивны, большие или маленькие. Ученые ответили на этот вопрос

Ученые сказали, какие собаки более агрессивны: большие или малые. Фото из открытых источников

Исследователи смогли выявить зависимость злости собак в зависимости от размера животного. Оказалось, что с каждым дополнительным килограммом тела собаки их агрессивное поведение уменьшалось на 3%. Примечательно, что ученые из Университета Сан-Паулу заметили также и зависимость агрессивности собаки от ее длины морды. Небольшие породы собак с короткой мордой: мопсы и бульдоги оказались наиболее агрессивными.

"Агрессивность по отношению к владельцу была на 79% более вероятной среди собак с коротким морем, чем с длинной", — сказал автор исследования Флавио Айрос.

Хотя ученые назвали причинно-следственные связи в результатах исследований, однако Айрос утверждает, что невозможно точно определить первоочередные факторы.

"Может быть, что люди меньше выгуливали собаку, потому что животное было агрессивным, или собака могла стать агрессивной из-за того, что владелец недостаточно выходил с ней на улицу", — говорит ученый.

Исследователи надеются, что полученные результаты помогут владельцам понять, что агрессивные наклонности собаки являются следствием питомца и его среды, а не только самого животного.

"Окружающая среда и отношения между владельцем и домашним любимцем, а также морфология — это факторы, влияющие на то, как домашние животные взаимодействуют с нами и как мы взаимодействуем с ними", — сказала другой автор исследований профессор Брисейда де Ресенде.

Ранее портал "Комментарии" сообщал о том, какая порода собак оказалась самой умной.

Также "Комментарии" писали о популярном лакомстве, которое может убить пса.



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Источник: https://10play.com.au/theproject/articles/study-finds-bigger-dog-breeds-are-better-well-behaved-and-less-aggressive-than-smaller-breeds/tpa230115zlqvh?fbclid=IwAR0PHSY_Gho1AIDF8JN5Qvn-aR2Ccs-U4XaRRWNHpCNS1TjGX3apJV_HP3o
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