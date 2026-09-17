Чихуахуа оказались не такими простыми: ученые нашли в их ДНК следы койотов

Чихуахуа могут выглядеть как типичные домашние любимцы, но их генетическая история оказалась гораздо интереснее. Новое исследование показало, что в геноме этой породы сохранилось несколько участков, связанных с дикими койотами.

В ДНК чихуахуа есть следы древних койотов. Фото: ИИ

Следы дикого родственника

Исследователи из Стэнфордского университета использовали новые компьютерные методы анализа геномов. Программы Gnomix и Gnofix позволяют определять происхождение отдельных участков ДНК и сравнивать генетическое наследие разных животных. Именно так ученые обнаружили у чихуахуа несколько фрагментов генома, связанных с койотами.

Все произошло очень давно

Исследование не позволяет точно установить, когда именно койотовые гены попали в линию чихуахуа. Однако ученые предполагают, что это произошло еще до прибытия Христофора Колумба в Америку. Неизвестно и другое: было ли древнее скрещивание случайным или происходило намеренно.

При этом речь не идет о том, что современные чихуахуа являются наполовину койотами. Их геном лишь сохранил отдельные участки древнего происхождения. Ранее ученые уже находили у чихуахуа и мексиканских собак ксоло некоторые следы доколумбового генетического наследия.

Почему они такие маленькие?

Необычная связь с койотами не объясняет миниатюрный размер породы. По мнению исследователей, небольшие размеры чихуахуа скорее стали результатом искусственного отбора: люди на протяжении поколений разводили собак с определенными желательными признаками. Поэтому их крошечный рост нельзя напрямую связывать с древними койотами.

Какие именно особенности современные чихуахуа могли унаследовать от древних предков, пока остается неизвестным. Исследование прежде всего показывает, насколько сложной может быть история происхождения даже привычных домашних пород.

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