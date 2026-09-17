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Чихуахуа оказались не такими простыми: ученые нашли в их ДНК следы койотов

Генетический анализ раскрыл неожиданную страницу истории одной из самых маленьких пород собак

17 сентября 2026, 10:03
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Сергій Кречмаровський

Чихуахуа могут выглядеть как типичные домашние любимцы, но их генетическая история оказалась гораздо интереснее. Новое исследование показало, что в геноме этой породы сохранилось несколько участков, связанных с дикими койотами.

Чихуахуа оказались не такими простыми: ученые нашли в их ДНК следы койотов

В ДНК чихуахуа есть следы древних койотов. Фото: ИИ

Следы дикого родственника

Исследователи из Стэнфордского университета использовали новые компьютерные методы анализа геномов. Программы Gnomix и Gnofix позволяют определять происхождение отдельных участков ДНК и сравнивать генетическое наследие разных животных. Именно так ученые обнаружили у чихуахуа несколько фрагментов генома, связанных с койотами.

Все произошло очень давно

Исследование не позволяет точно установить, когда именно койотовые гены попали в линию чихуахуа. Однако ученые предполагают, что это произошло еще до прибытия Христофора Колумба в Америку. Неизвестно и другое: было ли древнее скрещивание случайным или происходило намеренно.

При этом речь не идет о том, что современные чихуахуа являются наполовину койотами. Их геном лишь сохранил отдельные участки древнего происхождения. Ранее ученые уже находили у чихуахуа и мексиканских собак ксоло некоторые следы доколумбового генетического наследия.

Почему они такие маленькие? 

Необычная связь с койотами не объясняет миниатюрный размер породы. По мнению исследователей, небольшие размеры чихуахуа скорее стали результатом искусственного отбора: люди на протяжении поколений разводили собак с определенными желательными признаками. Поэтому их крошечный рост нельзя напрямую связывать с древними койотами.

Какие именно особенности современные чихуахуа могли унаследовать от древних предков, пока остается неизвестным. Исследование прежде всего показывает, насколько сложной может быть история происхождения даже привычных домашних пород.

Напомним, ранее портал "Комментарии" писал, что война в Украине изменяет собак: ученые обнаружили признаки быстрой обратной эволюции



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Источник: https://www.sciencealert.com/it-turns-out-chihuahuas-are-actually-part-coyote
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