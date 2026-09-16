Война в Украине изменяет собак: ученые обнаружили признаки быстрой обратной эволюции

Война в Украине влияет не только на людей и окружающую среду, но и на животных. Ученые обнаружили, что собаки, живущие вблизи линии фронта, в относительно короткое время стали чаще демонстрировать черты, характерные для диких представителей семейства псовых. Об этом говорится в исследовании, опубликованном в научном журнале Evolutionary Applications.

Из-за войны в Украине началась обратная эволюция собак

Исследователи проанализировали данные 763 собак из девяти регионов Украины. Информацию собирали работники приютов, ветеринары, волонтеры и ученые. Часть данных получали в относительно безопасных районах, а часть на территориях, приближенных к боевым действиям.

Самые заметные отличия обнаружили именно у собак, живущих вблизи фронта. У них чаще встречались прямые уши и хвосты, меньше белого цвета в расцветке, а также меньшая масса тела. Зато короткие морды, характерные, например, для французских бульдогов, или очень длинные морды, как у такс, попадались реже.

По словам исследователей, такие особенности напоминают некоторые черты волков, койотов и собак динго. Ученые не утверждают, что домашние собаки буквально "превращаются в диких". Речь идет о естественном отборе: в сложных условиях выживать и размножаться чаще могут животные, физические и поведенческие особенности которых лучше соответствуют окружающей среде.

Ученые также обратили внимание на поведение животных. В прифронтовых районах было меньше стариков, больных и раненых собак, а сами животные чаще держались группами. Такое поведение может давать преимущества при поиске пищи и выживании в опасной среде.

"Больше всего нас удивило то, как быстро эти изменения проявились. Война продолжалась относительно короткое время, однако различия между собаками на передовой и другими популяциями уже были заметны", — отметила одна из соавторок исследования Малгожата Витек.

Таким образом, война стала своеобразным естественным фильтром для животных, заставляя их приспосабливаться к экстремальным условиям.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что ученые окончательно выяснили, кто умнее: кошки или собаки.