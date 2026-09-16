logo

BTC/USD

76323

ETH/USD

2418.82

USD/UAH

44.6

EUR/UAH

51.45

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Война с Россией Война в Украине изменяет собак: ученые обнаружили признаки быстрой обратной эволюции
commentss НОВОСТИ Все новости

Война в Украине изменяет собак: ученые обнаружили признаки быстрой обратной эволюции

Ученые исследовали 763 собак из девяти регионов Украины и выявили отличия во внешности и поведении животных, живущих вблизи фронта.

16 сентября 2026, 21:45
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Slava Kot

Война в Украине влияет не только на людей и окружающую среду, но и на животных. Ученые обнаружили, что собаки, живущие вблизи линии фронта, в относительно короткое время стали чаще демонстрировать черты, характерные для диких представителей семейства псовых. Об этом говорится в исследовании, опубликованном в научном журнале Evolutionary Applications.

Война в Украине изменяет собак: ученые обнаружили признаки быстрой обратной эволюции

Из-за войны в Украине началась обратная эволюция собак

Исследователи проанализировали данные 763 собак из девяти регионов Украины. Информацию собирали работники приютов, ветеринары, волонтеры и ученые. Часть данных получали в относительно безопасных районах, а часть на территориях, приближенных к боевым действиям.

Самые заметные отличия обнаружили именно у собак, живущих вблизи фронта. У них чаще встречались прямые уши и хвосты, меньше белого цвета в расцветке, а также меньшая масса тела. Зато короткие морды, характерные, например, для французских бульдогов, или очень длинные морды, как у такс, попадались реже.

По словам исследователей, такие особенности напоминают некоторые черты волков, койотов и собак динго. Ученые не утверждают, что домашние собаки буквально "превращаются в диких". Речь идет о естественном отборе: в сложных условиях выживать и размножаться чаще могут животные, физические и поведенческие особенности которых лучше соответствуют окружающей среде.

Ученые также обратили внимание на поведение животных. В прифронтовых районах было меньше стариков, больных и раненых собак, а сами животные чаще держались группами. Такое поведение может давать преимущества при поиске пищи и выживании в опасной среде.

"Больше всего нас удивило то, как быстро эти изменения проявились. Война продолжалась относительно короткое время, однако различия между собаками на передовой и другими популяциями уже были заметны", — отметила одна из соавторок исследования Малгожата Витек.

Таким образом, война стала своеобразным естественным фильтром для животных, заставляя их приспосабливаться к экстремальным условиям.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что ученые окончательно выяснили, кто умнее: кошки или собаки.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:

Новости

Все новости