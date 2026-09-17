Чихуахуа виявилися не такими простими: вчені знайшли в їхній ДНК сліди койотів

Чихуахуа можуть виглядати як типові домашні улюбленці, але їхня генетична історія виявилася набагато цікавішою. Нове дослідження показало, що у геномі цієї породи збереглося кілька ділянок, пов'язаних із дикими койотами.

У ДНК чихуахуа є сліди давніх койотів. Фото: ШІ

Сліди дикого родича

Дослідники зі Стенфордського університету використали нові комп'ютерні методи аналізу геномів. Програми Gnomix та Gnofix дозволяють визначати походження окремих ділянок ДНК та порівнювати генетичну спадщину різних тварин. Саме так вчені виявили у чихуахуа кілька фрагментів геному, пов'язаних із койотами.

Усе сталося дуже давно

Дослідження не дозволяє точно встановити, коли саме койотові гени потрапили до лінії чихуахуа. Проте вчені припускають, що це сталося ще до прибуття Христофора Колумба до Америки. Невідомо й інше: чи було давнє схрещування випадковим, чи відбувалося навмисно.

При цьому не йдеться про те, що сучасні чихуахуа є наполовину койотами. Їхній геном лише зберіг окремі ділянки стародавнього походження. Раніше вчені вже знаходили у чихуахуа та мексиканських собак ксоло деякі сліди доколумбової генетичної спадщини.

Чому вони такі малі?

Незвичайний зв'язок із койотами не пояснює мініатюрний розмір породи. На думку дослідників, невеликі розміри чихуахуа скоріше стали результатом штучного відбору: люди протягом поколінь розводили собак із певними бажаними ознаками. Тому їхній крихітний зріст не можна безпосередньо пов'язувати зі стародавніми койотами.

Які саме особливості сучасні чихуахуа могли успадкувати від давніх предків, поки що залишається невідомим. Дослідження насамперед показує, якою складною може бути історія походження навіть звичних домашніх порід.

Нагадаємо, раніше портал "Коментарі" писав, що війна в Україні змінює собак: вчені виявили ознаки швидкої зворотної еволюції