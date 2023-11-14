У детей мигрантов в российских школах будут проверять уровень знания русского языка. Об этом сообщают "Комментарии". По результатам такой диагностики им могут быть предоставлены дополнительные часы для изучения русского языка, заявил министр просвещения РФ Сергей Кравцов.

У мигрантов в РФ будут проверять знание русского языка

Министр представил эту языковую инициативу в ходе выступления на парламентских слушаниях в Совете Федерации, посвященных государственной политике в сфере сохранения, защиты и развития русского языка. Кравцов рассказал, что для оценки языковой адаптации детей министерство просвещения уже разработало соответствующие диагностические материалы, которые доступны на сайте ведомства.

"Надеюсь, что это решение поможет нашим школам максимально продуктивно организовать работу с детьми с миграционной историей. Но хочу сказать, что вопросы остаются — это и адаптация, и социальные вопросы", — подчеркнул министр.

Напомним, что на протяжении последних лет Россию сотрясают скандалы с участием мигрантов. Последние зачастую стают фигурантами криминальной хроники, а жертвами их правонарушений — коренное русское население. В ответ государственные структуры РФ пытаются снизить противоречия между православными русскими и приезжими мусульманами из Средней Азии и Северного Кавказа. В том числе, весьма "оригинальным" способом — добровольно или принудительно мигрантов из Средней Азии пытаются отправить на войну в Украину, чтоб таким способом доказать их "лояльность" новой "родине".

Число владеющих русским языком в России, по данным 2010 года, составляет 137,5 млн человек. Всего же в мире на русском говорят 258,2 млн человек, по данным 2022 года.

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