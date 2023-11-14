У Зеленского рассказали о достижении "промежуточного итога" войны

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Константин Куликов
Украина в своем противостоянии с Россией достигла "промежуточного итога", окончательным результатом должен стать проигрыш РФ. Об этом, как сообщают "Комментарии", заявил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк.
Михаил Подоляк
"РФ увязла в тяжелых боях и никуда уже не продвигается. И не продвинется. Репутация российской армии и ВПК выглядит крайне непрезентабельно. Отвратительно, — написал в своем телеграмм-канале Михаил Подоляк. — РФ вынуждена уже откровенно милитаризировать всю страну, бесконечно мобилизовать ненужных людей из бедных регионов и из тюрем, искать снаряды. И все это лишь для того, чтобы выстоять в Украине. РФ уже явно не выглядит вчерашним "влиятельным мировым игроком", который может и должен писать мировые правила".
Но, как отмечают в Офисе президента, это не окончательный результат. Более того, отмечают, что "это не значит, что дальше будет легче". Будущее Украины Михаил Подоляк очерчивает четырьмя словами – "трудно, жестоко, кроваво, депрессивно".
Для неизбежного проигрыша России, который отмечают в Офисе президента, Западу стоит поставлять УКраине новейшее оружие в необходимых объемах.
"Оружие – его технологичность, объем и своевременность снабжения – имеет значение. И именно это – единственное правильное решение", — отмечает Михаил Подоляк.
Между тем, Зеленский призвал украинцев готовиться к обороне: о чем идет речь. Россия готовится к зиме, поэтому в Украине все внимание должно быть сосредоточено на защите.
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