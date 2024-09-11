В одной из ОВА занимались переправкой мужчин через границу

По данным следствия, бывшая заместитель председателя Волынской ОВА и еще семь человек организовали схему уклонения от мобилизации и нелегального выезда за границу мужчин. В состав преступной организации входили руководители общественных организаций, физические лица-предприниматели и другие.

Задержание подозреваемой. Фото: Офис генерального прокурора

Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию Офиса генерального прокурора.

Отмечается, что с августа 2022 по апрель 2023 под видом предоставления волонтерской помощи ВСУ они организовали незаконную переправку через границу более 100 военнообязанных в качестве волонтеров. Подозреваемые вносили их данные в систему "Шлях", что позволяло мужчинам беспрепятственно пересекать границу. По версии следствия, стоимость такой услуги составляла около 5 тысяч долларов США с человека, деньги участникам преступной организации передавали через посредников.

В настоящее время всем подозреваемым избраны меры предосторожности.

Досудебное расследование – ГСУ СБУ.

Ранее портал "Комментарии" сообщал:

В Ивано-Франковске заместителя начальника областного ТЦК задержали неподалеку от места работы. За 1 000 долларов "вознаграждения" он предлагал беспрепятственно получить код для идентификации в системе "Оберег" или военно-учетные документы. Сколько брал его коллега за незаконные услуги и какое наказание им грозит читайте по ссылке.

Читайте также: В августе 2024 года руководителей районных ТЦК в Киевские области разоблачили на нарушении закона. Они помогали мужчинам мобилизационного возраста уклоняться от мобилизации. Одним из нарушителей действующего законодательства являлся руководитель Бучанского РТЦК. Ему сообщили о новом подозрении. Подробности по ссылке.