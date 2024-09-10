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Чиновников ТЦК обнаружили на взятках: за что они брали деньги

На взятках разоблачен заместитель руководителя Ивано-Франковского областного территориального центра комплектования и двое служащих РТЦК

сегодня, 13:26
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Недилько Ксения

Оперативники управления стратегических расследований в Ивано-Франковской области и следователи следственного управления областной полиции провели одновременно задержание трех должностных лиц территориальных центров комплектования и социальной поддержки, фигурирующих в коррупционных схемах. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию Нацполиции.

Чиновников ТЦК обнаружили на взятках: за что они брали деньги

Задержание сотрудников ТЦК, фото: НПУ

Так, заместителя начальника областного ТЦК задержали неподалеку от места работы. За 1000 долларов "вознаграждения" он предлагал беспрепятственно получить код для идентификации в системе "Оберег" или военно-учетные документы.

За решение аналогичного вопроса его коллега – начальник районного ТЦК и СП – также получил 1 000 долларов, а вот уже заместитель командира роты охраны этого же центра комплектования – более 18 000 грн.

2000 гривен – за непривлечение к административной ответственности за нарушение правил военного учета и 400 долларов – за предоставление электронного кода для идентификации в системе.

Всем должностным лицам следователи сообщили о подозрениях по ч. 3 ст. 368 (Принятие предложения, обещания или извлечение неправомерной выгоды должностным лицом) Уголовного кодекса Украины.

В настоящее время заместителю начальника областного ТЦК и начальнику РТЦК избраны меры пресечения в виде содержания под стражей с правом внесения 242 000 гривен залога каждому. По третьему подозреваемому – продолжается рассмотрение ходатайства.

За совершенное подозреваемым может грозить наказание — лишение свободы сроком до 10 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до трех лет, с конфискацией имущества.

Чиновников ТЦК обнаружили на взятках: за что они брали деньги - фото 2
Чиновников ТЦК обнаружили на взятках: за что они брали деньги - фото 3
Чиновников ТЦК обнаружили на взятках: за что они брали деньги - фото 4
Чиновников ТЦК обнаружили на взятках: за что они брали деньги - фото 5
Чиновников ТЦК обнаружили на взятках: за что они брали деньги - фото 6




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