В каких странах Европы больше всего беженцев из Украины (ИНФОГРАФИКА)

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Slava Kot
Нападение Российской Федерации на Украину 24 февраля привело к крупнейшему миграционному кризису в Европе со времен Второй мировой войны, утверждают в ООН. На сегодняшний день из Украины в европейские страны выехало 7,8 млн беженцев. Об этом пишет портал "Комментарии" со ссылкой на инфографику аналитического портала "Слово и дело".
Беженцы из Украины. Фото: из открытых источников
Спасаясь от полномасштабного вторжения России миллионы украинцев покинули свои дома. В первые недели войны произошло самое масштабное мигрантское движение за последние 70 лет в Европе. Преимущественно украинские женщины с детьми пересекали границу, спасая свою жизнь и жизнь детей.
Это был сложный период, но большинство стран радостно приняли украинцев и смогли их устроить у себя. Возможна новая волна миграций, ведь Россия пытается уничтожить критическую энергоструктуру Украины, которая отвечает за тепло и свет в домах и квартирах украинцев.
По состоянию на 8 ноября 2022 года Украину покинуло 7,8 млн. человек. Больше украинских переселенцев приняла Польша – почти 1,5 млн человек. В Германию выехало более 1 млн беженцев, наибольшее количество зарегистрированных переселенцев было в марте. Тогда германские службы смогли принять 431 тыс. украинцев. Чехия находится на третьем месте по количеству беженцев из Украины – почти 456 тысяч.
Просмотреть инфографику с количеством украинских беженцев в странах Европы можно ниже:
Десятка стран куда уехало больше всего украинцев выглядит так:
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в Германии практически нет места для украинских беженцев. Переселенцев принимают только четыре земли.
Также "Комментарии" рассказывали о беженке из Украины, из-за которой бы ританец покинул собственную партнершу. Но через некоторое время они разошлись, украинка вернулась домой.
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