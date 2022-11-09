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В каких странах Европы больше всего беженцев из Украины (ИНФОГРАФИКА)

Из-за нападения России в Европе произошел один из крупнейших миграционных кризисов современности. Из Украины выехало около 8 млн человек.

сегодня, 11:15
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Автор:

Slava Kot

Нападение Российской Федерации на Украину 24 февраля привело к крупнейшему миграционному кризису в Европе со времен Второй мировой войны, утверждают в ООН. На сегодняшний день из Украины в европейские страны выехало 7,8 млн беженцев. Об этом пишет портал "Комментарии" со ссылкой на инфографику аналитического портала "Слово и дело".

В каких странах Европы больше всего беженцев из Украины (ИНФОГРАФИКА)

Беженцы из Украины. Фото: из открытых источников

Спасаясь от полномасштабного вторжения России миллионы украинцев покинули свои дома. В первые недели войны произошло самое масштабное мигрантское движение за последние 70 лет в Европе. Преимущественно украинские женщины с детьми пересекали границу, спасая свою жизнь и жизнь детей.

Это был сложный период, но большинство стран радостно приняли украинцев и смогли их устроить у себя. Возможна новая волна миграций, ведь Россия пытается уничтожить критическую энергоструктуру Украины, которая отвечает за тепло и свет в домах и квартирах украинцев.

По состоянию на 8 ноября 2022 года Украину покинуло 7,8 млн. человек. Больше украинских переселенцев приняла Польша – почти 1,5 млн человек. В Германию выехало более 1 млн беженцев, наибольшее количество зарегистрированных переселенцев было в марте. Тогда германские службы смогли принять 431 тыс. украинцев. Чехия находится на третьем месте по количеству беженцев из Украины – почти 456 тысяч.

Просмотреть инфографику с количеством украинских беженцев в странах Европы можно ниже:

В каких странах Европы больше всего беженцев из Украины (ИНФОГРАФИКА) - фото 2

Десятка стран куда уехало больше всего украинцев выглядит так:

  • Польша – 1 млн 467 тыс.
  • Германия – 1 млн 8,9 тыс.
  • Чехия – 455,7 тыс.
  • Италия – 171,5 тыс.
  • Испания – 150,4 тыс.
  • Турция – 145 тыс.
  • Британия – 141,5 тыс.
  • Франция – 118,9 тыс.
  • Словакия – 99,3 тыс.
  • Молдова – 95,4 тыс.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в Германии практически нет места для украинских беженцев. Переселенцев принимают только четыре земли.

Также "Комментарии" рассказывали о беженке из Украины, из-за которой бы ританец покинул собственную партнершу. Но через некоторое время они разошлись, украинка вернулась домой.  



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Источник: https://www.slovoidilo.ua/2022/11/08/infografika/suspilstvo/yakyx-krayinax-yevropy-najbilshe-ukrayinskyx-bizhencziv
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