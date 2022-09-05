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Украинцы массово возвращаются домой

Стало известно, сколько граждан Украины с начала сентября вернулось в страну

сегодня, 13:45
Автор:

Афанасьева Анна
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Журналисты издания "Комментарии" подсчитали, что с первого по пятое сентября в Украину вернулось более 155 тыс. наших соотечественников. Об этом свидетельствуют данные Государственной пограничной службы Украины (ГНСУ), опубликованные на сайте Правительственный портал.

Украинцы массово возвращаются домой

пересечение украинской границы, Госпогранслужба, Государственная пограничная служба

Количество украинцев, возвращающихся на Родину, ежедневно растет. Как отмечает Госпогранслужба, за сутки с первого сентября в Украину проследовало 37 тыс. наших земляков. В течение следующих суток эта цифра уменьшилась на 3 тыс., однако уже в течение следующих двух дней составила более 84 тыс. За этот же период в прошлом месяце, количество вернувшихся наших  соотечественников составило более 158 тыс.

Стоит отметить, что за этот же период Украину оставило 156 тыс. человек, однако, сколько среди них украинцев, ГНСУ не сообщает. Кроме того, зарубежные партнеры не уменьшают темпы помощи, о чем также свидетельствует статистика. Так, с начала сентября Государственная пограничная служба оформила 277 грузовиков с гуманитарной помощью. За этот же период августа количество крупногабаритного транспорта с так называемой "гуманитаркой" составляло 234 единицы.

Как ранее сообщали "Комментарии", уже в ближайшие дни на территории нашего недружественного соседа планируется проведение масштабных совместных учений между вооруженными силами Республики Беларусь, РФ и других стран-членов группы ОДКБ. При этом, по сообщению заместителя начальника Главного оперативного управления Генштаба Вооруженных Сил Украины Алексея Громова, нельзя исключать, что эти учения не что иное, как подготовка врага к наступлению на северные области Украины.



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Источник: https://www.kmu.gov.ua/
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