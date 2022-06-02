Украинцев, возвращающихся в страну, стабильно больше, чем убывающих: сколько граждан пересекают границу

Всё больше украинцев возвращаются домой. Об этом сообщается на официальной сайте Государственной пограничной службы Украины.

Ситуация на западной границе Украины. Фото: ГПСУ

В ГПСУ сообщили о ситуации на пунктах пропуска на западной границе нашей страны. Так, по данным наших пограничников, за сутки 1 июня западные границы Украины с ЕС и Молдовой пересекли более 67 тысяч человек и более 17 тысяч транспортных средств.

"Из Украины за прошлые сутки выбыли более 30 тысяч человек. Более 19 тысяч из них пересекли границу с Польшей, остальные проследовали в Словакию, Венгрию, Румынию и Молдову", — сообщает ГПСУ.

В тоже время в Украину прибыло 37 тысяч человек, более 33 тысяч из них – украинцы.

"Уже три недели количество граждан, которые возвращаются в Украину, больше численности выезжающих за границу.", — отметили в ГПСУ.

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