logo

BTC/USD

30220.61

ETH/USD

1819.15

LTC/USD

63.75

USD/UAH

35.85

EUR/UAH

38.20

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал
блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Миграция населения Украинцев, возвращающихся в страну, стабильно больше, чем убывающих: сколько граждан пересекают границу
commentss НОВОСТИ Все новости

Украинцев, возвращающихся в страну, стабильно больше, чем убывающих: сколько граждан пересекают границу

В ГПСУ рассказали о количестве граждан, которые возвращаются в Украину

сегодня, 16:28
Автор:

Денис
Поделитесь публикацией:

Всё больше украинцев возвращаются домой. Об этом сообщается на официальной сайте Государственной пограничной службы Украины. 

Украинцев, возвращающихся в страну, стабильно больше, чем убывающих: сколько граждан пересекают границу

Ситуация на западной границе Украины. Фото: ГПСУ

В ГПСУ сообщили о ситуации на пунктах пропуска на западной границе нашей страны. Так, по данным наших пограничников, за сутки 1 июня западные границы Украины с ЕС и Молдовой пересекли более 67 тысяч человек и более 17 тысяч транспортных средств.

"Из Украины за прошлые сутки выбыли более 30 тысяч человек. Более 19 тысяч из них пересекли границу с Польшей, остальные проследовали в Словакию, Венгрию, Румынию и Молдову", — сообщает ГПСУ. 

В тоже время в Украину прибыло 37 тысяч человек, более 33 тысяч из них – украинцы.

"Уже три недели количество граждан, которые возвращаются в Украину, больше численности выезжающих за границу.", — отметили в ГПСУ. 

Напомним, ранее портал "Комментарии" писал о том, что стресс у животных и адаптация бездомных: зоопсихолог и ветеринар рассказала, о чем следует помнить. Зоопсихолог и ветеринар дала советы владельцам животных в период войны. Подробнее об этом читайте в нашем материале. 

Читайте также о том, что с начала недели на Херсонщине ВСУ отминусовали 3 вертолета РФ – сегодня еще 1. ВСУ бьют вражескую артиллерию. Читайте об этом в нашей статье. 

Сайт "Комментарии" сообщал о том, что в США обещают "сюрпризы" для россиян, но у Зеленского все еще держат интригу. США продолжат поддерживать Украину в войне против РФ. Подробно об этом вы можете прочитать на нашем сайте. 

Также "Комментарии" информировали о том, что Украина подписала контракт со Словакией на поставку гаубиц Zuzana 2: сколько единиц передадут. Гаубица может поражать цели на расстоянии до 40 километров. Читайте об этом подробно на нашем сайте. 


Читайте Comments.ua в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://dpsu.gov.ua/ua/news/1654151405-Situaciya-u-punktah-propusku-na-zahidnomu-kordoni/
Теги:
comments

Обсуждения

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!