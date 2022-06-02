Стресс у животных и адаптация бездомных: зоопсихолог и ветеринар рассказала, о чем следует помнить

Зоопсихолог и ветеринарный врач Лидия Лободина рассказала в прямом эфире с зоозащитной организацией UAnimals о том, как стресс влияет на животных, и как помочь животному-переселенцу или из приюта адаптироваться в семье.

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По словам зоопсихолога, во время боевых действий или длительного переезда у домашних любимцев возникает очень стрессовое состояние и многие нуждаются в психологической помощи. Зоопсихология занимается профилактикой страхов, агрессивного или нежелательного поведения. К примеру, животное может перестать ухаживать за собой, наносить вред имуществу собственников, агрессировать. Если вы заметили изменение в поведении животного после переезда/обстрелов, лучше обратиться к зоопсихологу.



Стресс у животных: чем помочь



Лидия Лободина рассказала, что за несколько недель к ней за психологической помощью для любимцев обратились владельцы 20-30 животных. Говорит, что часто обращаются люди, выехавшие с оккупированных территорий или находящиеся там. Часто проблемы с физическим здоровьем путают со стрессом у животного. Последствия стресса у собак – это часто нервное зализывание тела, после чего могут появиться дерматиты. У кошек бывает идиопатический цистит на почве стресса или отек легких. Симптомы, которые должны насторожить владельца – натуживание у животного, когда оно садится в туалет, моча изменила цвет, оно начало тяжело дышать, есть хрипы. В таком случае следует обратиться к ветеринарному врачу, сделать диагностику или УЗИ внутренних органов питомца.

Владельцам перед длительной поездкой, если есть возможность, нужно заранее вакцинировать животное, давать ему успокаивающие препараты. К примеру, капсулы Vetoquinol Zylkene, KalmVet для кошек, и следует начинать давать их перед дорогой за 1-2 дня. На новом месте для кошек – диффузоры, капли Felivay, для собак – Ceva Adaptil.

Адаптация животных из приютов/на временном содержании/у новых хозяев

Если вы берете животное из приюта – смотрите на его темперамент, узнайте о здоровье. Отвезите к ветеринару, подберите ему корм. Дома выделите отдельное место животному – спокойное, чтобы чувствовало себя в безопасности. Постепенно приучайте его к лотку, выгулам. Без терпения – не будет быстрых результатов. Контакты в первые дни лучше ограничить, дать животному время, чтобы оно привыкло ко всем членам семьи. Контакты ребенка с животным – только под наблюдением взрослых. Со временем животное понимает, что человек его любит, что он его друг.

Животные из приютов могут быть диковатыми, пугающими от переживших психологических травм. Например, раньше животное избивали или оно жило на улице и не имело много контактов с людьми. Поэтому следует не создавать новых стрессовых ситуаций, не делать резких движений, звуков, пугающих животное. Гладить его следует очень осторожно, разговаривать.

Животные на временном содержании должны иметь также тихое место в доме, лучше, если там не будет других любимцев. Возьмите с животным его вещи, игрушки и вещи хозяина, чтобы оно чувствовало его запах. Следует минимизировать стресс-факторы, контакты с ним должны быть осторожны.

Если вы приютили животное, потерявшее хозяев, первые дни надо за ним наблюдать, подстроиться под него. Если она делает что-нибудь хорошее – поощрить ее вкусностью. Общая игра и больше времени – животное привыкнет и поймет, что вы его друг. Надо меньше оставлять его самого, брать с собой.

Как писал портал "Комментарии", зоопарк в Ровно приютил эвакуированных животных из других областей.

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