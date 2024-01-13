Стало известно, сколько паспортов украинцы оформили за границей в 2023 году

Рубрики
МЕНЮ
Марьян Ощановский
В 2023 году граждане Украины, проживающие в других государствах, оформили за границей 530 тысяч паспортов. Об этом в Telegram сообщил министр внутренних дел Украины Игорь Клименко, передает портал "Комментарии".
Украинцы за рубежом ежедневно оформляют паспорта. Фото из открытых источников
Глава МВД также напомнил, что на сегодняшний день получить паспортные услуги за рубежом украинские граждане могут в семи странах — Германии, Италии, Словакии, Испании, Турции, Чехии и Польше.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что для успешного противостояния РФ Вооруженным силам Украины не хватает военной авиации с ракетами большой дальности, которая сможет поддерживать пехоту, заявил командующий Сухопутными силами Украины Александр Сырский. По словам командующего Сухопутными войсками, украинской армии, в частности, существенно помогли бы американские штурмовые самолеты А-10. Сырский отметил, что А-10 сможет предоставить украинским наземным силам решающую поддержку для перехвата инициативы на фронте.
"Комментарии" также писали, что российско-украинская война будет затяжной и не закончится в 2024 году, поскольку ни одна из сторон не демонстрирует способность одержать решающую победу тем или иным способом, заявил заместитель генерального секретаря НАТО Мирча Джоане . При этом заместитель генерального секретаря НАТО призвал не впадать в пессимизм, так как у Украины достаточно ресурсов, чтобы выдержать войну с РФ и добиться успеха.
Обсуждения
Новости