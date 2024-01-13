Стало известно, сколько паспортов украинцы оформили за границей в 2023 году

В 2023 году граждане Украины, проживающие в других государствах, оформили за границей 530 тысяч паспортов. Об этом в Telegram сообщил министр внутренних дел Украины Игорь Клименко, передает портал "Комментарии".

Украинцы за рубежом ежедневно оформляют паспорта. Фото из открытых источников

"В прошлом году 530 тысяч паспортных документов были оформлены в зарубежных филиалах ГП "Документ", принадлежащего к сфере управления ГТС Украины. В частности, было оформлено 148 тысяч ID-карт и свыше 382 тысяч загранпаспортов", — рассказал Игорь Клименко.

Глава МВД также напомнил, что на сегодняшний день получить паспортные услуги за рубежом украинские граждане могут в семи странах — Германии, Италии, Словакии, Испании, Турции, Чехии и Польше.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что для успешного противостояния РФ Вооруженным силам Украины не хватает военной авиации с ракетами большой дальности, которая сможет поддерживать пехоту, заявил командующий Сухопутными силами Украины Александр Сырский. По словам командующего Сухопутными войсками, украинской армии, в частности, существенно помогли бы американские штурмовые самолеты А-10. Сырский отметил, что А-10 сможет предоставить украинским наземным силам решающую поддержку для перехвата инициативы на фронте.

"Комментарии" также писали, что российско-украинская война будет затяжной и не закончится в 2024 году, поскольку ни одна из сторон не демонстрирует способность одержать решающую победу тем или иным способом, заявил заместитель генерального секретаря НАТО Мирча Джоане . При этом заместитель генерального секретаря НАТО призвал не впадать в пессимизм, так как у Украины достаточно ресурсов, чтобы выдержать войну с РФ и добиться успеха.



