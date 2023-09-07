Сотни жителей Кариб покидают дома: остров уходит под воду

Жители острова Карти-Суйтупо вынуждены покидать свои дома. Карибское море постепенно поднимается, затапливает остров и жилища местных жителей. Эксперты оценивают, что к концу столетия Карти-Суйтупо и другие острова региона будут полностью под водой.

Вид с высоты птичьего полета на острове Карти-Суйтупо. Фото: Luis Acosta/Getty Images

Густообитаемый остров Карти-Суйтупо находится в Панаме. Его жители в последние годы пытаются адаптироваться к изменению климата и модернизировать жилье и инфраструктуру. На крышах домов появились солнечные панели, а у побережья построили дамбы и земляные насыпи. Остров находится выше уровня воды всего на один метр.

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"Дело в том, что из-за повышения уровня моря, являющегося прямой причиной изменения климата, почти все острова будут покинуты до конца этого века", — сказал научный сотрудник Смитсоновского института тропических исследований в Панаме Стивен Патон.

Правительство Панамы начало долгосрочную программу переселения населения с островов, которым грозит подтопление. Ожидается, что население острова Карти-Суйтупо будет переселено до конца этого года или в начале 2024 года. Однако эксперты отмечают, что переселение ставит под угрозу уникальную культуру и образ жизни коренной общины Карти-Суйтупо, которая насчитывает менее 2 тыс. человек.

Сейчас община живет без питьевой воды и канализации. Жители должны отправляться на лодках, чтобы набрать питьевую воду из рек или купить ее на материке. Мало кто имеет надежное электричество. Большинство жителей получают электроэнергию несколько часов в день от генератора, установленного правительством Панамы. А туалетами для обитателей острова служат общие кабинки на краях пирсов. Кроме того, шторма постоянно разрушают дома жителей острова.

"Наводнения и штормы сделали жизнь еще тяжелее... влияя на жилье, воду, здравоохранение и образование. Ожидается, что такая экстремальная погода станет более распространенной, поскольку климатический кризис ускорится", — говорится в последнем отчете Human Rights Watch.

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