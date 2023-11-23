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После нападения на детей в Ирландии вспыхнули беспорядки

Предположительно, иммигрант-алжирец напал на детей с ножом

23 ноября 2023, 23:49
Автор:
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Константин Куликов
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В столице Ирландии Дублине начались уличные беспорядки после того, как в четверг днем мужчина алжирского происхождения напал на прохожих — пять человек, включая детей, получили ножевые ранения. Среди пострадавших пятилетняя девочка, которая сейчас в реанимации. Об этом сообщают "Комментарии".

После нападения на детей в Ирландии вспыхнули беспорядки

Дублин

Инцидент произошел недалеко от одной из самых оживленных улиц города О’Коннелл-стрит. Рядом находится начальная школа. В результате нападения пострадали мужчина, женщина и трое маленьких детей. Серьезные ранения получили только двое пострадавших (девочка и женщина). Местная жительница Шивон Кирни, оказавшаяся на месте происшествия, рассказала ирландской телекомпании RTÉ, что вместе с еще одним прохожим она обезоружила мужчину с ножом. После чего они и другие прохожие вызвали полицию.


Представитель Garda Суперинтендент Лиам Джерати в ходе пресс-конференции сообщил, что в ходе нападении был использован нож, но полиция уверена, что это не было террористическим актом. Но издание The Irish Times сообщила, что у задержанного самого были серьезные ранения, которые, он, судя по всему, нанес сам себе. 

Кроме того, сообщается, что мужчина также пытался напасть на нескольких молодых людей около школы, пока не вмешались прохожие. 

Протесты местных жителей, которые вышли на улицы, сразу же приняли антимигрантский характер. Властям приходится вводить в Дублин армейские подразделения.

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