В Верховной Раде появился новый законопроект о возможности выезда мужчин за пределы Украины во время военного положения. Такая возможность будет предоставлена при условии уплаты определенной суммы в ВСУ. Соответствующие изменения были опубликованы на сайте Верховной Рады депутатом от "Слуги народа" Георгием Мазурашу.

Мужчины смогут пересекать границу, но нужно будет платить. Фото из открытых источников

В пояснительной записке главной целью такого нововведения будет возможность содействовать гражданам получить финансы для обеспечения своей семьи и привлечь дополнительные средства для Вооруженных сил Украины, а также поднять экономику и оборонную сферу Украины.

В новом законопроекте предлагается вносить 13 тыс. грн ежемесячного платежа для возможности пребывания за границей мужчин, которым выезд сейчас запрещен.

Для выезда за границу нужно подать несколько документов, в том числе:

Официальная командировка;

Документы, свидетельствующие об обучении в учебном заведении заграницей;

Соглашение о выезде от центра территориального комплектования и соцподдержки.



Также, среди документов указан банковский счет с взносом о гарантии на сумму как минимум пять прожиточных минимумов.

Мужчины, которые при таких условиях выехали из Украины и будут пытаться вернуться на Родину, должны показать документы об уплате взносов для ВСУ за каждый месяц пребывания вне территории страны.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что правительство Украины разрешило выезжать еще одной категории украинцев. Это моряки и студенты, проходящие практику.

Также "Комментарии" писали, что в Германии почти не осталось мест для беженцев из Украины.









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