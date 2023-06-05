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Эксперты подсчитали, сколько населения осталось в Украине

Миллионы людей не вернулись в Украину

сегодня, 21:16
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Автор:

Константин Куликов

29 млн человек – таково текущее постоянное население Украины. Такие данные, по состоянию на май 2023 года, опубликовали в Украинском институте будущего. Об этом сообщают "Комментарии".

Эксперты подсчитали, сколько населения осталось в Украине

Сколько людей в Украине

В частности, по данным экспертов, 8,6 млн украинцев не вернулись в Украину с начала полномасштабного вторжения РФ в Украину. При этом работают только 9,1-9,5 млн украинцев, а если не считать бюджетников, остается около 6-7 млн человек.


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Они и являются упряжкой, которая везет на себе других – 22-23 млн человек, в том числе пенсионеров, детей, учеников, безработных, иждивенцев, тех же работников бюджетной сферы и т.д., считают эксперты Украинского института будущего.

Кроме этого, коэффициент фертильности уже упал ниже 1, тогда как для роста численности населения Украины должно быть больше 2.

Если ничего не менять, в перспективе нескольких лет пенсионеров в Украине будет вдвое больше, чем работающих, заключают эксперты.

Между тем Россия понесла тяжелую потерю в боях на Белгородщине.

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