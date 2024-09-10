Два города на Донбассе остались без газа – власти призывают выезжать

Сегодня около 10:40 в Покровске Донецкой области в результате вражеских обстрелов была повреждена газораспределительная станция. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию Покровской городской военной администрации.

В настоящее время без газоснабжения осталось почти 28 тысяч абонентов, 23 тысячи из которых – жители Покровска и 5 тысяч – Родинского.

Кроме того, в 11:30 во время вражеских обстрелов села Игнатовка погиб владелец одного из частных домовладений. Также ранение получила супруга погибшего.

"Российский террор продолжается. Враг пытается любой ценой сделать условия жизни жителей Покровской громады невыносимыми. Поэтому Покровская ГВА в очередной раз отмечает важность эвакуации. На сегодняшний день это единственный способ спасти себя и своих близких", – отмечает местная власть.

Ранее портал "Комментарии" сообщал:

Российские войска имеют успех на фронте: карта боевых действий

Враг продвинулся в Красногоровке, у Новогродовки и Угледара. Уточнена линия столкновения в Торецке. Об этом в пояснительной записке к обновленной карте боевых действий сообщили аналитики проекта DeepState, передает портал "Комментарии".

Российские войска недавно продвинулись в направлении Покровска на фоне наступательных операций в этом районе 9 сентября. Геолокационные кадры, опубликованные 6 и 9 сентября, на которых видно, как украинские войска наносят удар российским войскам, действующим к западу от Михайловки (юго-восточнее Покровска), указывают на то, что российские войска недавно захватили населенный пункт. Также отмечалось, что российские войска продвинулись к северной окраине Горняка, хотя ISW не видел визуальных доказательств этих заявлений. Смотреть карту – по ссылке.