Жители Закарпатья могут получить вакцину на границе с Венгрией: какими препаратами прививают

В приграничных населенных пунктах с Венгрией украинцы получают бесплатные прививки от COVID-19. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на издание Infopost.media.

Украинцы вакцинируются в приграничных пунктах, фото Infopost.media

Мобильные пункты вакцинации действуют с июля и будут прививать желающих до конца августа. Впрочем, такое преимущество доступно не только для Украины, но и для всех соседей Венгрии.

Жители Закарпатской области получают одну дозу вакцины Janssen от компании Johnson & Johnson. Сейчас открыто два пункта вакцинации из трех — "Загонь-Чоп" и "Барабаш-Косино".

Украинцам, получившим дозу Janssen, выдадут за две недели венгерские ковидные сертификаты европейского образца. Для получения которых вакцинированным следует приехать в консульство Венгрии в Берегово или Ужгород.

Местные говорят, что прививаться в венгерских пунктах вакцинации удобнее, потому что не нужно стоять в очередях или куда-то ехать, достаточно одной дозы и выдают международный ковид-сертификат. Всех пришедших на вакцинацию просят заполнить анкеты о состоянии здоровья и предоставить паспорт с пропиской. Украинцам измеряют давление перед прививкой. После вакцинации выдают справку с печатями на основе которой они смогут получить ковидные сертификаты.



На Закарпатье также открыто около 200 украинских пунктов вакцинации, однако количество пришедших туда вакцинироваться составляет пять процентов от общей численности населения. Именно столько человек получили две дозы вакцины в украинских центрах вакцинации.

Как сообщал портал "Комментарии", при каких условиях работать украинские торговые центры и развлекательные заведения в локдаун.

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