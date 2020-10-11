Зеленский утвердил шаги по борьбе с коронавирусом: что нужно знать о новых ограничениях

В воскресенье, 11 октября, состоялось совещание у президента Украины Владимира Зеленского, во время которого были приняты решения по борьбе с пандемией коронавируса COVID-19. Об этом сообщил председатель комитета Верховной Рады по вопросам здоровья нации Михаил Радуцкий на своей странице в Facebook.



Одним из наиболее важных стало решение о переводе ВУЗов на дистанционное обучение. По словам Радуцкого, его поддерживает руководство учебных заведений. В Украине уже зафиксированы случаи заражения коронавирусом как среди студентов, так и среди преподавателей. При этом, на прошлой неделе из-за коронавируса умер декан географического факультета КНУ им. Шевченко.

Еще одним важным решением стала инициатива относительно переноса осенних каникул для школьников. Окончательное решение об этом должны принять местные власти, но у президента рекомендуют отправить школьников на каникулы уже на следующей неделе – с 15 октября.

Заведения общественного питания (рестораны, ночные клубы) в оранжевой и красной карантинных зонах теперь смогут работать только до 22:00. Также вводятся ограничения на проведение массовых мероприятий в этих зонах.

Президент Украины Владимир Зеленский поручил Минздраву увеличить запасы средств индивидуальной защиты и медицинских препаратов, которые применяются при лечении осложнений коронавируса.

В некоторых городах Украины должны подготовиться к развертыванию крупных инфекционных госпиталей на случай перегрузки медицинских учреждений первой и второй волны. В этот перечень попали Киев, Одесса и Мариуполь. Представители власти заявляют, что уже начали закупать необходимое для обустройства этих госпиталей оборудование. А площадками для их создания станут большие помещения. Например, в Киеве это может быть Дворец спорта.

Принимать больных коронавирусом также будут ведомственные больницы и учреждения, подчиненные Медицинской академии наук.

В инфекционных отделениях также будут работать интерны и студенты старших курсов медицинских ВУЗов.

Сегодня также было принято решение об увеличении финансирования тестирований на коронавирус – до 260 млн грн. Теперь их будут проводить по 50 тыс. в сутки, вместо 30-35тыс., которые проводились ранее.

Согласно распоряжению главы государства, местные власти до конца месяца должны оборудовать 80% койкомест с больными на коронавирус подачей кислорода. Для этого правительство выделило регионам 572 млн грн.

Михаил Радуцкий в своем посте также отметил, что единственная эффективная форма контроля за соблюдением масочного режима – введение ответственности собственников помещений. Верховной Раде предлагается рассмотреть изменения в Закон Украины "Об обеспечении санитарного и эпидемического благополучия населения" по предотвращению распространения коронавирусной инфекции COVID-19. Изменения предусматривают штраф 3400-5100 грн для предприятий, предпринимателей, учреждений, организаций, которые пропустили в общественное помещение или общественный транспорт людей без надетых респираторов или защитных масок.

Напомним, врачи предполагают, что эпидемия коронавируса ослабнет следующей весной, но пока, к сожалению, количество новых случаев COVID-19 в Украине продолжает расти. По сравнению с вчерашним днем, прирост заболеваемости немного снизился. За сутки заболело 4768 украинцев.

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