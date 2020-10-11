Зеленский утвердил шаги по борьбе с коронавирусом: что нужно знать о новых ограничениях

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Татьяна Веремеева
В воскресенье, 11 октября, состоялось совещание у
президента Украины Владимира Зеленского, во время которого были приняты решения
по борьбе с пандемией коронавируса COVID-19. Об этом сообщил председатель комитета Верховной Рады по вопросам
здоровья нации Михаил Радуцкий на своей странице в Facebook.
Одним из наиболее важных стало решение о переводе ВУЗов
на дистанционное обучение. По словам Радуцкого, его поддерживает руководство
учебных заведений. В Украине уже зафиксированы случаи заражения коронавирусом
как среди студентов, так и среди преподавателей. При этом, на прошлой неделе
из-за коронавируса умер декан географического факультета КНУ им. Шевченко.
Еще одним важным решением стала инициатива относительно
переноса осенних каникул для школьников. Окончательное решение об этом должны
принять местные власти, но у президента рекомендуют отправить школьников на
каникулы уже на следующей неделе – с 15 октября.
Заведения общественного питания (рестораны, ночные клубы)
в оранжевой и красной карантинных зонах теперь смогут работать только до 22:00.
Также вводятся ограничения на проведение массовых мероприятий в этих зонах.
Президент Украины Владимир Зеленский поручил Минздраву
увеличить запасы средств индивидуальной защиты и медицинских препаратов,
которые применяются при лечении осложнений коронавируса.
В некоторых городах Украины должны подготовиться к
развертыванию крупных инфекционных госпиталей на случай перегрузки медицинских
учреждений первой и второй волны. В этот перечень попали Киев, Одесса и Мариуполь.
Представители власти заявляют, что уже начали закупать необходимое для
обустройства этих госпиталей оборудование. А площадками для их создания станут большие
помещения. Например, в Киеве это может быть Дворец спорта.
Принимать больных коронавирусом также будут ведомственные
больницы и учреждения, подчиненные Медицинской академии наук.
В инфекционных отделениях также будут работать интерны и
студенты старших курсов медицинских ВУЗов.
Сегодня также было принято решение об увеличении
финансирования тестирований на коронавирус – до 260 млн грн. Теперь их будут
проводить по 50 тыс. в сутки, вместо 30-35тыс., которые проводились ранее.
Согласно распоряжению главы государства, местные власти
до конца месяца должны оборудовать 80%
койкомест с больными на коронавирус подачей кислорода. Для этого правительство
выделило регионам 572 млн грн.
Михаил Радуцкий в своем посте также отметил, что единственная
эффективная форма контроля за соблюдением масочного режима – введение
ответственности собственников помещений. Верховной Раде предлагается
рассмотреть изменения в Закон Украины "Об обеспечении санитарного и эпидемического
благополучия населения" по предотвращению распространения коронавирусной инфекции COVID-19. Изменения предусматривают
штраф 3400-5100 грн для предприятий, предпринимателей, учреждений, организаций,
которые пропустили в общественное помещение или общественный транспорт людей
без надетых респираторов или защитных масок.
Напомним, врачи предполагают, что эпидемия
коронавируса ослабнет следующей весной, но пока, к сожалению, количество
новых случаев COVID-19 в Украине продолжает расти. По сравнению с вчерашним
днем, прирост заболеваемости немного снизился. За
сутки заболело 4768 украинцев.
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