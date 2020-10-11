Коронавирус в Украине: появилась обновленная статистика

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Светлана Шкурупий
Врачи предполагают, что эпидемия коронавируса ослабнет следующей весной, но пока, к сожалению, количество новых случаев COVID-19 в Украине продолжает расти. По сравнению с вчерашним днем, прирост заболеваемости немного снизился. За сутки заболело 4 768 украинцев. Такие данные опубликованы на сайте СНБО.
NEXU Science Communication
Больше всего вирус "атакует" Киев (27 497 человек (+502 за сутки), Харьковскую (24 445 человек (+593 за сутки), Хмельницкую (8 792 человека (+328 за сутки) и Житомирскую (8 326 человек (+302 за сутки) области.
На данный момент на COVID-19 болеет 142 555 человек, еще у более 329 тысяч есть подозрения на наличие вируса в организме. Жертвами пандемии стали 4 972 человека, из них 85 — за прошлые сутки. Победить коронавирус удалось 113 507 украинцам, из них 937 человек выздоровели за прошлые сутки.
Наименьшее количество новых заболеваний продолжают фиксировать в Кировоградской области, там за сутки заболело всего 16 человек.
Ранее издание "Комментарии" сообщало, что Минздрав Украины включил в протокол лечения коронавирусной инфекции еще два новых лекарственных средства.
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