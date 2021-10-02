За сутки в Украине почти 12 тыс случаев COVID-19

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Антон Рудак
За прошедшие сутки в Украине 11809 человек заболели коронавирус. Об этом сообщает пресс служба Министерства здравоохранения.
Коронавирус, фото из открытых источников
Среди заболевших 235 медиков и 1104 ребенка. Почти 3 тыс. человек с тяжелыми осложнениями забрали в больницы. 203 человека умерли. Более 3 тыс. человек выздоровели.
Больше всего заболевших в Харьковской области — 1159 человек. Чуть меньше заболели на Львовщине — 1102 человека. Также в лидерах среди распространения COVID-19 Днепропетровская, Одесская и Запорожская области.
Всего в Украине переболели на коронавирус почти 2,5 млн человек.
В Минздраве в очередной раз советуют придерживаться санитарных норм: соблюдать дистанцию в людных местах, мыть руки и носить маску. А еще напоминают о важности вакцинации.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в Украине зафиксировали наибольшее число зараженных людей. Первого октября Украина перешла черту в 12 034 инфицированных в сутки. Единственный способ снизить цифру заражения COVID-19 — вакцинация и соблюдение гигиенических и санитарных норм. Все граждане страны должны обращать внимание на свое здоровье и состояние его окружения. Даже учитывая все плюсы вакцинации против коронавируса, у некоторых людей могут быть побочные реакции.
Эти цифры продолжают превышать даже самые плохие прогнозы. Пандемия нанесла сильный удар не только по Украине, но и по Европейскому Союзу. Но после первой волны пандемии европейцы задумались, как бороться с последствиями Covid-19. Европейские лидеры увидели, что они сделали неправильно изначально через Covid-19 и вовремя остановились. Пандемия, которая сначала разделила страны, может стать катализатором более тесного союза, путь к которому так долго искали.
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