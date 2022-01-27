logo

BTC/USD

36762.00

ETH/USD

2469.35

LTC/USD

108.49

USD/UAH

29.25

EUR/UAH

32.80

RUB/UAH

0.38

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал
блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество медицина Вызывает обеспокоенность: Михаил Радуцкий рассказал, как переносят "Омикрон" дети
commentss НОВОСТИ Все новости

Вызывает обеспокоенность: Михаил Радуцкий рассказал, как переносят "Омикрон" дети

Во время эпидемии Омикрона тяжелое течение болезни наблюдается у детей

сегодня, 15:01
Автор:

Козлова Альбіна
Поделитесь публикацией:

Михаил Радуцкий, народный депутат, председатель Комитета по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования рассказал, каково состояние загруженности детских больниц в Украине. Об этом сообщает корреспондент портала "Комментарии".

Вызывает обеспокоенность: Михаил Радуцкий рассказал, как переносят "Омикрон" дети

Фото иллюстративное / Pixabay

По его словам, сейчас тяжелее всего болеют дети, потому что они не были вакцинированы. Для сравнения: загруженность больничных коек в медицинских учреждениях, где лечатся совершеннолетние украинцы, составляет около 30%, в детских больницах – почти 70-80%.

Если в тот период, когда циркулировал штамм "Дельта" и регистрировалось более 20 тысяч больных в сутки, количество занятых взрослыми пациентами коек было больше 60%, то при штамме "Омикрон" — до 30%. Во-первых, это и положительный результат вакцинации, а во-вторых, "Омикрон" вызывает не столь тяжелое течение болезни, поэтому госпитализаций среди взрослого населения меньше.

"К сожалению, мы будем иметь очень большие цифры (количество больных — ред.). Единственное, что успокаивает — занятость кроватей и летальность намного ниже, чем при штамме Дельта. А беспокойство вызывает то, что тяжело болеют дети. При этом Минздрав уже готовится. Уже есть договоренность о поставках вдвое больше обьемов кислорода в больницы. Кроватей с кислородом в больницах развернули больше. При Омикроне госпитализаций меньше, однако это не касается детей. Детки очень тяжело болеют именно Омикроном", – рассказал нардеп.

Как сообщал портал "Комментарии", Радуцкий считает, что в течение следующих двух-трех недель количество суточных заражений коронавирусом будет расти. При этом парламентарий добавил, что мутация "Омикрон", особенно у привитых граждан, не вызывает тяжелых последствий.


Читайте Comments.ua в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://comments.ua/ua
Теги:
comments

Обсуждения

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!