Вызывает обеспокоенность: Михаил Радуцкий рассказал, как переносят "Омикрон" дети

Михаил Радуцкий, народный депутат, председатель Комитета по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования рассказал, каково состояние загруженности детских больниц в Украине. Об этом сообщает корреспондент портала "Комментарии".



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По его словам, сейчас тяжелее всего болеют дети, потому что они не были вакцинированы. Для сравнения: загруженность больничных коек в медицинских учреждениях, где лечатся совершеннолетние украинцы, составляет около 30%, в детских больницах – почти 70-80%.

Если в тот период, когда циркулировал штамм "Дельта" и регистрировалось более 20 тысяч больных в сутки, количество занятых взрослыми пациентами коек было больше 60%, то при штамме "Омикрон" — до 30%. Во-первых, это и положительный результат вакцинации, а во-вторых, "Омикрон" вызывает не столь тяжелое течение болезни, поэтому госпитализаций среди взрослого населения меньше.



"К сожалению, мы будем иметь очень большие цифры (количество больных — ред.). Единственное, что успокаивает — занятость кроватей и летальность намного ниже, чем при штамме Дельта. А беспокойство вызывает то, что тяжело болеют дети. При этом Минздрав уже готовится. Уже есть договоренность о поставках вдвое больше обьемов кислорода в больницы. Кроватей с кислородом в больницах развернули больше. При Омикроне госпитализаций меньше, однако это не касается детей. Детки очень тяжело болеют именно Омикроном", – рассказал нардеп.

Как сообщал портал "Комментарии", Радуцкий считает, что в течение следующих двух-трех недель количество суточных заражений коронавирусом будет расти. При этом парламентарий добавил, что мутация "Омикрон", особенно у привитых граждан, не вызывает тяжелых последствий.

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