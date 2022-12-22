Всемирный банк даст на медицину Украине $110 млн

Грант на $100 млн и $10 млн безвозвратной грантовой помощи для восстановления и развития системы здравоохранения получит Украина от Всемирного банка, сообщил министр здравоохранения Виктор Ляшко, пишут "Комментарии".



Украинскую медицинскую систему поддержат финансово

"Всемирный банк подтвердил наши ожидания и правление приняло решение выделить ссуду для Украины в размере $100 млн плюс $10 млн безвозвратной грантовой помощи", — сказал главный медик в Телемарафоне.

Ляшко рассказал, что проект "Укрепление системы здравоохранения и сохранения жизни" (Heal Ukraine) стоимостью $100 млн включает четыре компонента: психологическая поддержка и модернизация психиатрических больниц и психиатрических отделений, реконструкция и восстановление разрушенных агрессором объектов медицинской инфраструктуры с учетом проектов, не реализованных из-за вторжения армии Российской Федерации. Деньги проекта будут направлены еще и на развитие и совершенствование первичной медицинской помощи и развитие инновационных и цифровых технологий.

"Средства будут направлены на реализацию комплекса неотложных мер по возвращению к стабильной работе системы здравоохранения, восстановлению разрушенных или поврежденных войной медицинских учреждений, их модернизации и повышению эффективности", — отмечает министр.



Основные мероприятия по реализации проекта планируется осуществить в 2023-2024 годах. Общая потребность в финансировании этого проекта оценивается в размере около $500 млн. По словам Ляшко, поддержка этого и других проектов, направленных на решение проблем в сфере здравоохранения, будет происходить из разных источников, учитывая ссуду и гранты Всемирного банка, Банка развития Совет Европы, Европейского банка реконструкции и развития и других.



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