Все зависит от врачей: Степанов рассказал, как будут решать, кого лечить от COVID-19

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Владимир Лавский
Министр здравоохранения Максим Степанов заявил что врачи сами будут выбирать кого лечить от COVID-19, если число случаев заражения в сутки превысит 20 тысяч человек. Об этом он сказал, выступая в Верховной Раде.
Как ранее сообщали "Комментарии", Минздрав назвал четыре уровня опасности из-за COVID-19.
Последний — четвертый уровень опасности, будет свидетельствовать, что ресурсы системы здравоохранения исчерпаны. Речь идет о более 15-20 тысяч случаев заболевания коронавирусом ежедневно. В таком случае Минздрав внедрит активацию протоколов медицинской сортировки с приоритетом оказания медицинской помощи.
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