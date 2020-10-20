Все зависит от врачей: Степанов рассказал, как будут решать, кого лечить от COVID-19

Министр здравоохранения Максим Степанов заявил что врачи сами будут выбирать кого лечить от COVID-19, если число случаев заражения в сутки превысит 20 тысяч человек. Об этом он сказал, выступая в Верховной Раде.

"Мы уже подготовили проект, как действовать, когда будет разный уровень заболеваемости в Украины. Сейчас идет вопрос о четырех различных вариантах действий. И вот, если наступит четвертый, худший сценарий, и число зараженных перевалит за 20 тысяч человек, то у нас не хватит медицинских кадров, чтобы решать эти проблемы. Врачам придется спонтанно выбирать, кого лечить, а кого — нет", — заявил Степанов.

Как ранее сообщали "Комментарии", Минздрав назвал четыре уровня опасности из-за COVID-19.

Последний — четвертый уровень опасности, будет свидетельствовать, что ресурсы системы здравоохранения исчерпаны. Речь идет о более 15-20 тысяч случаев заболевания коронавирусом ежедневно. В таком случае Минздрав внедрит активацию протоколов медицинской сортировки с приоритетом оказания медицинской помощи.



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