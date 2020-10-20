Минздрав назвал четыре уровня опасности из-за COVID-19: на каком сейчас Украина

В Украине разработали план действий в случае ухудшения эпидемической ситуации из-за коронавирусного заболевания. Об этом информирует Министерство здравоохранения Украины.

Так, определено четыре уровня опасности.

Первый предполагает ежедневное количество новых случаев в пределах 5-7 тысяч. На этом уровне сейчас находится Украина. Степанов говорит, что медицинская система способна выдержать эту нагрузку.

Второй уровень означает заполнения коечного фонда больными на 70% в целом по стране. Тогда как ежедневное количество больных с подтвержденным случаям COVID-19 составляет 8-10 тысяч. В Минздраве отметили, что Украина может оказаться на втором уровне в ближайшие недели. Тогда Минздрав планирует увеличить количество коек во всех учреждениях здравоохранения на уровне 30% от всего коечного фонда (то есть 52 000 коек), начать шаги для развертывания временных госпиталей, планировать привлечение медицинских работников из других отделений.

Третий уровень опасности наступит, если заполнение коечного фонда больными COVID-19 достигнет 85%, а инфицироваться ежедневно будут по 11-15 тысяч. В этом случае Минздрав предусматривает введение жестких карантинных ограничений с применением правил "красного" уровня эпидемической опасности. Планируется мобилизация всех медицинских работников и других категорий работников, организация ведомственных учреждений для гражданского населения, а также развертывание полевых госпиталей.

Последний — четвертый уровень опасности, будет свидетельствовать, что ресурсы системы здравоохранения исчерпаны. Речь идет о более 15-20 тысяч случаев заболевания коронавирусом ежедневно. В таком случае Минздрав внедрит активацию протоколов медицинской сортировки с приоритетом оказания медицинской помощи.

Степанов в который раз напомнил украинцам, что необходимо соблюдать эпидемиологические правила, поскольку коронавирус — это страшная и опасная болезнь.

Напомним, Минздрав назвал условие, когда в Украине будут открывать ковидные госпитали.

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