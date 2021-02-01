«Все разделились на два лагеря»: врач о коронавирусе в Украине

Медики не берутся делать прогнозы по ситуации с коронавирусной эпидемией в Украине и мире. Сейчас все разделились на два лагеря: одни говорят, что самое страшное уже позади, а другие – только предстоит. Об этом заявил врач-инфекционист Евгений Дубровский на своей странице в Facebook.

Коронавирус в Украине. Фото из открытых источников

По словам медика, несмотря на массовое недоверие к официальной статистике реальная ситуация в Украине благополучная. Так, больницы разгружены, достаточно много свободного коечного места, возвращаются к обычной работе кардиологические, неврологические и хирургические стационары.

"Количество госпитализаций стремительно упало за последние месяц-два, — отмечает Дубровский. — Статистика, естественно, не учитывает тех, кто не обращается за помощью и лечится дома. Но говорю вам – как практикующий врач самого большого ковидного госпиталя столицы – ситуация по ковиду уже два месяца стабильная и пока была с яркой тенденцией к уменьшению числа обращений".

Эксперт добавляет, что сделать прогноз развития эпидситуации в Украине сложно, так как данных о реальных масштабах отсутствуют. Если считать, что переболела хотя бы половина – ничего страшного уже не произойдет, уверен инфекционист. Отмечается, что повторные случаи единичны, а боятся мутаций не стоит – они не вызывают ни повторных заражений, ни повышения числа летальных исходов. Кроме того, процент невосприимчивых к коронавирусной инфекции весьма высок и достигает около 30%.

Менее благоприятный прогноз следует делать, поясняет медик, если в Украине переболела только треть населения. В таком случае возможна новая волна эпидемии.

Как ранее сообщалось, записаться на вакцинацию от коронавируса в Украине можно будет онлайн.

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