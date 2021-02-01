«Все разделились на два лагеря»: врач о коронавирусе в Украине

Язык
Coinspot 01.02.2021
BTC/USD
33483.28
ETH/USD
1314.83
LTC/USD
129.15
НБУ 01.02.2021
USD/UAH
28.20
EUR/UAH
34.20
RUB/UAH
0.40
Рубрики
МЕНЮ
Таисия Ерохина
Медики не берутся
делать прогнозы по ситуации с коронавирусной эпидемией в Украине и мире. Сейчас
все разделились на два лагеря: одни говорят, что самое страшное уже позади, а другие
– только предстоит. Об этом заявил врач-инфекционист Евгений Дубровский на
своей странице в Facebook.
Коронавирус в Украине. Фото из открытых источников
По словам медика, несмотря на массовое недоверие к официальной статистике реальная ситуация в Украине благополучная. Так, больницы разгружены, достаточно много свободного коечного места, возвращаются к обычной работе кардиологические, неврологические и хирургические стационары.
Эксперт
добавляет, что сделать прогноз развития эпидситуации в Украине сложно, так как
данных о реальных масштабах отсутствуют. Если считать, что переболела хотя бы половина
– ничего страшного уже не произойдет, уверен инфекционист. Отмечается, что повторные
случаи единичны, а боятся мутаций не стоит – они не вызывают ни повторных
заражений, ни повышения числа летальных исходов. Кроме того, процент невосприимчивых
к коронавирусной инфекции весьма высок и достигает около 30%.
Менее
благоприятный прогноз следует делать, поясняет медик, если в Украине переболела
только треть населения. В таком случае возможна новая волна эпидемии.
Как ранее сообщалось, записаться на вакцинацию
от коронавируса в Украине можно будет онлайн.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!
Обусуждения
Новости