Все подробности о разнице между документами о вакцинации

Разницу между COVID-сертификатами и свидетельствами о вакцинации объясняет Минздрава Украины.

Помощь Минздрава по справок о вакцинации - фото из сети

Украинцы, которые получили одну или две дозы вакцины от COVID-19, имеют право получить об этом соответствующий подтверждающий документ. Основных документов, удостоверяющих вакцинацию, два:

— Международное свидетельство о вакцинации;

— COVID-сертификат внутренний или международный, "зеленый" или "желтый".

Международное свидетельство о вакцинации — бумажный документ определенной формы, который выдается медицинским учреждением. Его оформляет врач — семейный или тот, который проводил вакцинацию — после того, как человек получил полный курс уколов. В документе указывается название вакцины, производитель, серия, количество доз и дата прививок. Его подписывает врач, подпись может быть заверен печатью медицинского учреждения. Срок действия — 365 дней. Действует документ в странах, придерживающихся Международных медико-санитарных правил. Список можно увидеть по ссылке на ст. 65. Минздрав рекомендует проверять, действителен ли этот документ, на сайте Министерства внутренних дел целевой или транзитной страны. Бланк можно скачать по ссылке. Документ выдается только в бумажной форме и не содержит QR-код.

COVID-сертификат — защищенный электронный документ, который можно иметь в телефоне, на бумаге или на другом носителе. "Желтый" и "зеленый" означает цвет фона, если документ электронный. Его загружают через веб-сайт "Государственные услуги онлайн" или через приложение "Дія". "Желтый" сертификат — для лиц, которые получили одну дозу вакцины, действует 120 дней с даты первого укола. "Зеленый" сертификат выдается лицам, которые прошли полную вакцинацию, он действует 365 дней с момента получения последнего укола. Полная вакцинация может проводиться как однодозной вакциной Janssen, так и дводозными Comirnaty/Pfizer, AstraZeneca/Covishield, Spikevax/Moderna, CoronoVac.

Внутренние COVID-сертификаты действуют только внутри Украины. Международные COVID-сертификаты действуют и в Украине, и за рубежом. Международные можно использовать не во всех странах мира, а только в тех, которые входят в Доверительную сеть е-зоровья ЕС . С международными COVID-сертификатами можно попасть в эти страны, в также посещать там публичные мероприятия, питаться в ресторанах и кафе и тому подобное.

В Украине можно пользоваться и внутренним (формируется только через приложение), и международным сертификатом (формируется и через приложение, и через сайт), но, показывая международный, нужно иметь при себе паспорт.

COVID-сертификат формируется в электронной форме. Его можно показывать через приложение "Дія" или с экрана смартфона как файл в формате PDF. Чтобы создать файл, необходимо авторизоваться на сайте "Государственные услуги онлайн", заказать формирование документы, подождать максимум несколько часов и, наконец, получить его. После этого файл можно либо распечатать и предъявлять в бумажном виде или показывать с экрана смартфона.

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