Врачи назвали отличия Covid-19 от синусита

С приходом осенних холодов все чаще приходится иметь дело не только с коронавирусом, но и другими заболеваниями верхних дыхательных путей. Например, синуситом. Специалисты Центра по контролю и профилактике заболеваний (США) объяснили, как отличить его от коронавируса, пишет Prevention.

Отличие Covid-19 от синусита. Фото: pixabay.com

Синусит возникает в тот момент, когда в носовых пазухах накапливается слишком много жидкости, а микробов становится больше. Спровоцировать его может простуда, курение, сезонная аллергия, ослабленный иммунитет. При этом у пациента появятся насморк, боль в щеках и во лбу, заложенность носа, головная боль, неприятный запах изо рта и даже кашель.

Эти же симптомы характерна и для Covid-19, отмечают врачи. Однако в случае с коронавирусом к вышеперечисленному может добавиться озноб и лихорадка, отдышка, усталость, боли в теле, боль в горле, потеря вкуса и запаха, тошнота, рвота или диарея.

"Появление симптомов синусита сразу же должно вызвать подозрение на Covid-19. Пациентам необходимо уйти в самоизоляцию до тех пор, пока они не обратятся к врачу и не получат необходимые инструкции", — говорит доктор медицины Эрик Холбрук.

Поскольку симптомы двух болезней очень схожи, врачи Центра по контролю и профилактике заболеваний советуют в любом случае делать тест на коронавирус. Только он позволит поставить окончательный диагноз.

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