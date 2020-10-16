Врачи назвали отличия Covid-19 от синусита

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Виолетта Комаровская
С приходом осенних холодов все чаще приходится иметь дело не только с коронавирусом, но и другими заболеваниями верхних дыхательных путей. Например, синуситом. Специалисты Центра по контролю и профилактике заболеваний (США) объяснили, как отличить его от коронавируса, пишет Prevention.
Отличие Covid-19 от синусита. Фото: pixabay.com
Синусит возникает в тот момент, когда в носовых пазухах накапливается слишком много жидкости, а микробов становится больше. Спровоцировать его может простуда, курение, сезонная аллергия, ослабленный иммунитет. При этом у пациента появятся насморк, боль в щеках и во лбу, заложенность носа, головная боль, неприятный запах изо рта и даже кашель.
Эти же симптомы характерна и для Covid-19, отмечают врачи. Однако в случае с коронавирусом к вышеперечисленному может добавиться озноб и лихорадка, отдышка, усталость, боли в теле, боль в горле, потеря вкуса и запаха, тошнота, рвота или диарея.
Поскольку симптомы двух болезней очень схожи, врачи Центра по контролю и профилактике заболеваний советуют в любом случае делать тест на коронавирус. Только он позволит поставить окончательный диагноз.
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