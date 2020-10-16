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Врачи назвали отличия Covid-19 от синусита

Поставить самый достоверный диагноз врачи смогут только после теста на коронавирус

сегодня, 14:06
Автор:

Виолетта Комаровская

С приходом осенних холодов все чаще приходится иметь дело не только с коронавирусом, но и другими заболеваниями верхних дыхательных путей. Например, синуситом. Специалисты Центра по контролю и профилактике заболеваний (США) объяснили, как отличить его от коронавируса, пишет Prevention.

Врачи назвали отличия Covid-19 от синусита

Отличие Covid-19 от синусита. Фото: pixabay.com

Синусит возникает в тот момент, когда в носовых пазухах накапливается слишком много жидкости, а микробов становится больше. Спровоцировать его может простуда, курение, сезонная аллергия, ослабленный иммунитет. При этом у пациента появятся насморк, боль в щеках и во лбу, заложенность носа, головная боль, неприятный запах изо рта и даже кашель. 

Эти же симптомы характерна и для Covid-19, отмечают врачи. Однако в случае с коронавирусом к вышеперечисленному может добавиться озноб и лихорадка, отдышка, усталость, боли в теле, боль в горле, потеря вкуса и запаха, тошнота, рвота или диарея. 

"Появление симптомов синусита сразу же должно вызвать подозрение на Covid-19. Пациентам необходимо уйти в самоизоляцию до тех пор, пока они не обратятся к врачу и не получат необходимые инструкции", — говорит доктор медицины Эрик Холбрук. 

Поскольку симптомы двух болезней очень схожи, врачи Центра по контролю и профилактике заболеваний советуют в любом случае делать тест на коронавирус. Только он позволит поставить окончательный диагноз. 

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