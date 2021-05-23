Врач рассказал, может ли возникнуть тромбоз после вакциниции от коронавируса

Вторая доза вакцины от коронавируса не вызывает риск возникновения тромбоза. Об этом сказал иммунолог, председатель Национального технической группы экспертов по вопросам иммунопрофилактики Федор Лапий, сообщает в Telegram Министерство здравоохранения Украины.

Вакцинация от коронавируса. Фото из открытых источников

Врач объяснил, есть ли риск развития тромбоза после прививки второй дозой вакцины против COVID-19.

По его словам, первая доза вакцины является иммуногенной. Именно она вызывает иммунный ответ.

"Даже если теоретически предположить, что тромбозы могут быть связаны с выработкой антител к спайк-протеину коронавируса, то нет никаких оснований считать, что вторая доза вакцины может повысить риск тромбоза, если после первой все было хорошо", — успокоил украинский иммунолог Федор Лапий.

Напомним, врач-педиатр высшей категории Евгений Комаровский рассказал о том, какова вероятность заражения коронавируса на свежем воздухе. По словам медика, принципиальной особенностью эпидемиологии COVID-19 является тот факт, что вирус с большими потоками воздуха переносится на большие расстояния. Однако находясь на улице человек не может вдохнуть инфицируемую дозу, поскольку сам вирус растворяется в большом количестве воздуха.

Как ранее сообщал портал "Комментарии", коронавирусная болезнь стала неотъемлемой частью современной жизни. Как и вакцинация, которая, пусть и медленными, но уверенными темпами продолжается в Украине. По информации отечественного Минздрава, прививки против коронавирусной инфекции нужны всем людям, даже тем, кто уже успешно победил эту болезнь.

Как утверждает статистика, люди, которые получили необходимую дозу протиковидной вакцины, гораздо реже обращаются к медикам с сообщениями о болезни.

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