Врач объяснила опасность ожирения при коронавирусе

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Светлана Шкурупий
Коронавирус может протекать, как в легкой, так и тяжелой форме, все зависит от индивидуальных особенностей организма и наличия сопутствующих заболеваний. К примеру, ожирение негативно влияет на течение COVID-19, и врач Наталия Мокрышева объяснила, с чем это может быть связано.
Фото: Depositphotos
Специалист отметила, что жировая ткань может послужить средой для обострения воспалительных процессов в организме, нарушающих работу иммунной системы. В современном мире ожирение называют "эпидемией ХХI века", потому что оно негативно сказывается на метаболизме, сердечно-сосудистой и дыхательной системе, а также может вызвать развитие диабета второго типа. Эти "слабые" места и атакует коронавирус.
Людям, у которых есть проблемы с лишним весом намного тяжелее переносить коронавирусную инфекцию, потому что у них быстрее развиваются осложнения на фоне заболевания.
Напомним, врач рассказал, какие симптомы не характерны для COVID-19.
Ранее издание "Комментарии" сообщало, что нужно делать для скорейшего восстановления после коронавируса.
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