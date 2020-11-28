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Врач объяснила опасность ожирения при коронавирусе

У людей с ожирением заболевание протекает более тяжело

сегодня, 00:30
Автор:

Светлана Шкурупий

Коронавирус может протекать, как в легкой, так и тяжелой форме, все зависит от индивидуальных особенностей организма и наличия сопутствующих заболеваний. К примеру, ожирение негативно влияет на течение COVID-19, и врач Наталия Мокрышева объяснила, с чем это может быть связано.

Врач объяснила опасность ожирения при коронавирусе

Фото: Depositphotos

Специалист отметила, что жировая ткань может послужить средой для обострения воспалительных процессов в организме, нарушающих работу иммунной системы. В современном мире ожирение называют "эпидемией ХХI века", потому что оно негативно сказывается на метаболизме, сердечно-сосудистой и дыхательной системе, а также может вызвать развитие диабета второго типа. Эти "слабые" места и атакует коронавирус. 

Людям, у которых есть проблемы с лишним весом намного тяжелее переносить коронавирусную инфекцию, потому что у них быстрее развиваются осложнения на фоне заболевания.

Напомним, врач рассказал, какие симптомы не характерны для COVID-19.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что нужно делать для скорейшего восстановления после коронавируса.


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Источник: https://doctor.rambler.ru/coronavirus/45321576-stalo-izvestno-chem-opasno-ozhirenie-pri-koronaviruse/?updated
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