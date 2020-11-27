Эксперт назвал симптомы, которых не бывает при COVID-19

Коронавирусная инфекция, которая в этом году потрясла весь мир, имеет несколько характерных симптомов, но заболевание протекает у всех по-разному и может давать разные осложнения. Врач Сергей Гроше перечислил симптомы, которые не зафиксировали у людей, переболевших вирусом.

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Специалист отметил, что в данный момент нет информации о том, что COVID-19 может поражать органы слуха, селезенку, мочевой пузырь, спинной мозг, а также железы внутренней секреции. Если у переболевшего коронавирусом пациента появились проблемы с перечисленными органами, скорее всего, воспаление вызвано чем-то другим.

Врач также отметил, что вирусная инфекция отличается от бактериальной. В первую очередь, она может сопровождаться поражением внутренних органов, поэтому при COVID-19 часто наблюдают осложнения в работе легких или сердца. Но при заболевании не страдает слух, как например, это бывает при гриппе или простуде.

Напомним, за прошлые сутки в Украине был установлен очередной антирекорд по количеству новых случаев заболевания COVID-19.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, нужна ли вакцинация тем, кто переболел коронавирусом.

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