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Нужна ли вакцинация тем, кто переболел коронавирусом - Минздрав

Министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что пройти вакцинацию должны все украинцы без исключений

сегодня, 10:15
Автор:

Кириєнко Анна

Министр здравоохранения Максим Степанов выступил в эфире телеканала "Украина 24" с главными вопросами о коронавирусе и вакцинации в Украине.

Нужна ли вакцинация тем, кто переболел коронавирусом - Минздрав

Фото: cheltv

По его словам, вакцинироваться будут даже те украинцы, которые переболели COVID-19.

Министр охраны приводит логические факты на этот счет. Он заявляет, что у человека рано или поздно исчезнут антитела к коронавирусу, даже если он переболеет. Таким образом гражданин рискует заразиться повторно. Поэтому есть смысл вакцинироваться всем украинцам, и особенно тем, которые находятся в группе риска.

Напомним, что Украина получит 8 миллионов доз вакцины благодаря международной программе COVAX. Производитель препарата — американская компания Moderna.

Первоначально прививки будут делать медицинским работникам, военнослужащим, учителям, людям пожилого и преклонного возраста.

Документы по поставкам вакцины должны быть подписаны до 7 декабря. Вакцинировать украинцев начнут не раньше мая-июня 2021 года.

Также сайт "Комментарии" рекомендует прочитать, сколько действует вакцина от COVID-19 в организме человека.




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Источник: https://ukraina24.segodnya.ua/ua/obshestvo-news/6104-vakcinaciya-ot-koronavirusa-glava-minzdrava-sdelal-vazhnoe-utochnenie
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