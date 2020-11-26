Нужна ли вакцинация тем, кто переболел коронавирусом - Минздрав

Министр здравоохранения Максим Степанов выступил в эфире телеканала "Украина 24" с главными вопросами о коронавирусе и вакцинации в Украине.

Фото: cheltv

По его словам, вакцинироваться будут даже те украинцы, которые переболели COVID-19.

Министр охраны приводит логические факты на этот счет. Он заявляет, что у человека рано или поздно исчезнут антитела к коронавирусу, даже если он переболеет. Таким образом гражданин рискует заразиться повторно. Поэтому есть смысл вакцинироваться всем украинцам, и особенно тем, которые находятся в группе риска.

Напомним, что Украина получит 8 миллионов доз вакцины благодаря международной программе COVAX. Производитель препарата — американская компания Moderna.

Первоначально прививки будут делать медицинским работникам, военнослужащим, учителям, людям пожилого и преклонного возраста.

Документы по поставкам вакцины должны быть подписаны до 7 декабря. Вакцинировать украинцев начнут не раньше мая-июня 2021 года.

Также сайт "Комментарии" рекомендует прочитать, сколько действует вакцина от COVID-19 в организме человека.







Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!