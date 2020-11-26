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Врач рассказал, что нужно делать для скорейшего восстановления после коронавируса

Реабилитация после коронавируса займет не меньше двух-трех недель

26 ноября 2020, 23:42
Автор:

Татьяна Веремеева

После того, как вы переболели коронавирусом, необходимо больше гулять на свежем воздухе. Об этом рассказал врач-анестезиолог, профессор Сергей Дубров.

Врач рассказал, что нужно делать для скорейшего восстановления после коронавируса

Доктор отметил, что после того, как люди перенесли самый тяжелый этап заболевания коронавирусом, они еще длительное время чувствуют сильную слабость. По его словам, многие жалуются на ярко выраженную усталость, которая сохраняется в течение двух-трех недель.

Сергей Дубров рассказал, что не стоит надеяться на моментальное восстановление – нужна постепенная реабилитация. Также поможет улучшить состояние дыхательная гимнастика. Врач также акцентировал внимание на том, что, как и после любой другой болезни, для полноценного восстановления необходимо рационально и полноценно кушать.

Ранее "Комментарии" писали, как чаще всего передается коронавирус. По оценкам CDC, в более 50% случаев COVID-19 передается от людей, у которых нет симптомов. По данным CDC, у 24% людей, передающих вирус другим, никогда не развиваются симптомы, а у еще 35% были предсимптоматические проявления. Кроме того, 41% заразили других, имея симптомы. Пик заразности, по данным центра, наступает через пять дней после инфицирования.


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