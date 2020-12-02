Врач назвал самый опасный день для больных COVID-19

Коронавирусная инфекция у каждого человека протекает по-своему, все зависит от индивидуальных особенностей организма и наличия сопутствующих заболеваний. Но врач-педиатр Андрей Пеньков рассказал, в какой день жизнь пациентов, больных COVID-19, находится под угрозой.

лечение коронавируса | Фото: sevnews.info

Специалист отметил, что в первые 7 дней заболевание может протекать в легкой или средней форме, у пациентов, как правило, начинается кашель, поднимается температура, болит горло, пропадает обоняние и т. д. Но осложнения могут начаться уже на 9-10 дней болезни, и этот период несет наибольшую угрозу здоровью. Поэтому пациентам чаще всего нужна госпитализация именно в это время.

Андрей Пеньков рассказал, что после первой недели болезни у человека может начаться цитокиновый шторм (воспалительная реакция, которая приводит к атаке иммунитета на клетки и ткани собственного организма, — прим. авт.). На 9-10 день у больного может появиться одышка, острое воспаление и поражение легких.

Напомним, что анестезиолог Сергей Дубров рассказал, что пациентам с коронавирусной инфекцией не стоит принимать антибиотики для снижения температуры, потому что это не даст никакого положительного эффекта. Антибиотики принимаются только в некоторых случаях и только по назначению специалистов.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что врач Тарас Жиравецкий предположил, что пандемия коронавируса будет состоять из трех волн, сейчас Украина находится на второй, и ее пик припадет на январь 2021 года, после чего пойдет постепенное снижение. Но будет и третья волна, в период которой, по словам врача, COVID-19 переболеет около 25% населения.

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