Врач озвучил опасную ошибку в лечении коронавируса

Всем пациентам с коронавирусной болезнью не рекомендуется принимать антибиотики для снижения температуры. Почему, объяснил врач-анестезиолог, профессор Сергей Дубров в видео, опубликованном в Telegram-канале Минздрава "Коронавирус_инфо".

"Это вопрос, который приближает нас к катастрофе, как мне кажется, в ближайшие 4-6 месяцев, — заявил врач. — Абсолютно бессмысленное, неоправданное назначение антибактериальных препаратов пациентам с COVID-19. Оно просто сверхмассовое в нашей стране".

Как пояснил Дубров, новая версия протокола, которая была принята 17 сентября, четко предусматривает ситуации, когда, кому и какие антибактериальные препараты показаны больным коронавирусом.

"Мы должны понимать, прежде всего, что COVID-19 — это заболевание, которое вызвано вирусом SARS-CoV-2. И мне кажется, что подавляющее большинство людей понимает, или должно понимать, что антибактериальные препараты действуют только на бактерии. То есть, они убивают бактерии, а никак не вирусы".

Врач отметил, что антибиотики не приводят к снижению температуры при вирусной инфекции. Но их могут назначить пациентам с коронавирусом, когда к COVID-19 присоединяется бактериальная инфекция. Есть четкие лабораторные показатели, которые свидетельствуют о наличии бактериальной инфекции.

"Этот рост уровня лейкоцитов в общем анализе крови, это сдвиг формулы роста количества палочкоядерных лейкоцитов более 10%, и еще очень важный показатель прокальцитонина, который четко нам говорит о высокой вероятности присоединения бактериальной флоры. И тогда, действительно, антибиотики показаны", — рассказал Дубров.

Напомним, в Минздраве перечислили симптомы легкой формы коронавируса.

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