Врач озвучил опасную ошибку в лечении коронавируса

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Таисия Ерохина
Всем пациентам с коронавирусной болезнью не рекомендуется принимать антибиотики для снижения температуры. Почему, объяснил врач-анестезиолог, профессор Сергей Дубров в видео, опубликованном в Telegram-канале Минздрава "Коронавирус_инфо".
Как пояснил Дубров, новая версия протокола, которая была принята 17 сентября, четко предусматривает ситуации, когда, кому и какие антибактериальные препараты показаны больным коронавирусом.
Врач отметил, что антибиотики не приводят к снижению температуры при вирусной инфекции. Но их могут назначить пациентам с коронавирусом, когда к COVID-19 присоединяется бактериальная инфекция. Есть четкие лабораторные показатели, которые свидетельствуют о наличии бактериальной инфекции.
Напомним, в Минздраве перечислили симптомы легкой формы коронавируса.
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