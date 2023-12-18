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Действительно ли курение уменьшает мозг: новое открытие ученых

Отказ от курения предотвращает потерю мозговой ткани, однако не восстанавливает утраченный объем мозга, сообщают ученые о результатах нового исследования.

сегодня, 18:05
Автор:
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Slava Kot
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Действительно ли курение уменьшает мозг: новое открытие ученых

Курение уменьшает мозг. Фото из открытых источников

Новое исследование ученых по курению показали негативное влияние этой привычки не только на легкие и сердце, но и на мозг. Оказалось, что курение приводит к уменьшению мозга. Это открытие помогает объяснить, почему курильщики подвергаются большему риску болезни Альцгеймера и ухудшению когнитивных функций с возрастом.

Исследователи Медицинской школы Вашингтонского университета опубликовали исследование, указывающее, что с возрастом человеческий мозг постепенно уменьшается в размерах и стареет быстрее.

"До недавнего времени ученые не обращали внимания на влияние курения на мозг, ведь сосредотачивались на последствиях курения для легких и сердца. Но когда мы изучили мозг внимательнее, то обнаружили, что курение также очень вредно для мозга", — говорит доктор медицинских наук и соавтор исследования Лаура Дж. Бирут.

Авторы исследования использовали данные Биобанка Великобритании, содержащего медико-генетические данные и информацию о способе и привычках полмиллиона человек. Ученые проанализировали данные более 30 тыс. сканов человеческого мозга, их историю курения. Таким образом, ученые обнаружили, что курение уменьшает мозг. Кроме того, исследователи заметили закономерность, чем больше сигарет выкуривал человек в день, тем меньше был его мозг.

Другой соавтор исследования Юнху Чан рассказал, что отказ от курения предотвращает потерю мозговой ткани, однако не восстанавливает утраченный объем.

"Вы не можете восстановить уже нанесенный вред, но можете избежать дальнейшего. Курение является фактором риска, который мы можем изменить. И единственное, что может сделать курильщик, чтобы замедлить старение мозга и уменьшить риск деменции, это бросить курить", — говорит Чанг.

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Источник: https://neurosciencenews.com/smoking-brain-shrinkage-25358/
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