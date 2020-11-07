ВОЗ зафиксировала рекордное число заражений коронавирусом за сутки с начала пандемии

Вчера, 6 ноября, ВОЗ зарегистрировала рекордные 581 679 случаев заражения коронавирусом за сутки. Это максимальное количество новых больных за день с начала эпидемии, сообщается на сайте Всемирной организации здравоохранения.

Фото: ВОЗ; gazeta.ru

Во всем мире, по состоянию на 17:46 вчерашнего дня, зафиксировано 48 534 508 подтвержденных случаев COVID-19, включая 1 231 017 смертей. Странами с наибольшим распространением коронавируса остаются США, Бразилия, Индия, Россия и Франция.

Напомним, как сообщается на сайте Центра общественного здоровья, 6 ноября в Украине зафиксировали 9721 случаев инфицирования коронавирусом. 1517 людей госпитализировали, 201 летальный случай. Наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировали в Киеве (1002), Харьковской (801) и Житомирской (591) областях.

Ранее "Комментарии" сообщали, что премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил о значительном увеличении количества больных коронавирусом в Украине. До конца года эта цифра может вырасти и до 20 тысяч человек в день, как отметил премьер, добавив, что система медицины Украины к этому готовится.





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