ВОЗ раскритиковала идею введения COVID-паспортов

Всемирная организация здравоохранения резко раскритиковала идею Еврокомиссии по выдаче паспортов вакцинации от коронавируса. По мнению экспертов, идея обречена на провал, поскольку нет данных о том, насколько вакцина уберегает от повторного заражения. Об этом он рассказал в интервью изданию Die Welt.

ВОЗ критически относятся к введению паспортов вакцинации (фото из открытых источников)

Директор регионального европейского бюро ВОЗ Ганс Клюге объяснил бесперспективность этой идеи недостаточностью информации об иммунитете к COVID-19.

"Сейчас в ВОЗ критически относятся к намерениям из введения паспортов вакцинации в мире. Однако, как отметил представитель ВОЗ, появления COVID-паспортов летом вряд ли удастся избежать. Мы понимаем, что правительства сталкиваются с политической реальностью. Однако ВОЗ этого не рекомендует" — говорится в сообщении.

Напомним, ученые и медики из Америки обеспокоены недавно обнаруженными в Бразилии, Нью-Йорке и Калифорнии тремя штаммами коронавирусного заболевания. Мутировавший вирус был впервые обнаружен на территории Бразилии и назван P.1. От также был зафиксирован в шести американских штатах и Японии. Сообщается, что данный штамм был выявлен у людей, которые уже выздоровели от коронавируса, что, по мнению специалистов, увеличивает риск, что этот вид может приводить к повторному заражению из-за его устойчивости к антителам. Мутация B.1.526, которую обнаружили в Нью-Йорке и прилегающих штатах, по мнению ученых, может оказаться устойчивее к вакцинации, а также определенному курсу лечения. Штамм, который зафиксировали в Калифорнии, называют B.1.427 или B.1.429.

Согласно предварительным исследованиям, данная мутация может приводить к повышенному риску серьезных осложнений или летального исхода. В частности, с распространением этого вида связывают тяжелую ситуацию в отделениях интенсивной терапии штата. Ученые отмечают, что даже устойчивость некоторых штаммов к прививкам, не отнимает важности вакцинации от коронавирусного заболевания.



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