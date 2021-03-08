ВОЗ раскритиковала идею введения COVID-паспортов

Язык
Coinspot 09.03.2021
BTC/USD
51671.52
ETH/USD
1786.34
LTC/USD
187.33
НБУ 09.03.2021
USD/UAH
27.90
EUR/UAH
33.40
RUB/UAH
0.39
Рубрики
МЕНЮ
Ольга Чародий
Всемирная организация здравоохранения резко раскритиковала
идею Еврокомиссии по выдаче паспортов вакцинации от коронавируса. По мнению
экспертов, идея обречена на провал, поскольку нет данных о том, насколько
вакцина уберегает от повторного заражения. Об этом он рассказал в интервью
изданию Die Welt.
ВОЗ критически относятся к введению паспортов вакцинации (фото из открытых источников)
Директор регионального европейского бюро ВОЗ Ганс Клюге
объяснил бесперспективность этой идеи недостаточностью информации об иммунитете
к COVID-19.
Напомним, ученые и медики из Америки обеспокоены недавно обнаруженными в Бразилии, Нью-Йорке и Калифорнии тремя штаммами коронавирусного заболевания. Мутировавший вирус был впервые обнаружен на территории Бразилии и назван P.1. От также был зафиксирован в шести американских штатах и Японии. Сообщается, что данный штамм был выявлен у людей, которые уже выздоровели от коронавируса, что, по мнению специалистов, увеличивает риск, что этот вид может приводить к повторному заражению из-за его устойчивости к антителам. Мутация B.1.526, которую обнаружили в Нью-Йорке и прилегающих штатах, по мнению ученых, может оказаться устойчивее к вакцинации, а также определенному курсу лечения. Штамм, который зафиксировали в Калифорнии, называют B.1.427 или B.1.429.
Согласно предварительным исследованиям, данная мутация может приводить к повышенному риску серьезных осложнений или летального исхода. В частности, с распространением этого вида связывают тяжелую ситуацию в отделениях интенсивной терапии штата. Ученые отмечают, что даже устойчивость некоторых штаммов к прививкам, не отнимает важности вакцинации от коронавирусного заболевания.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!
Обусуждения
Новости