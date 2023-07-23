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ВОЗ предупреждает мир о новой пандемии: что известно о болезни

Всемирная организация здравоохранения считает, что глобальное потепление повлечет за собой распространение комаров, вызывающих тропическую болезнь.

сегодня, 11:40
Автор:
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Slava Kot
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ВОЗ предупреждает мир о новой пандемии: что известно о болезни

ВОЗ предупреждает мир о новой пандемии из-за лихорадки Денге. Фото из открытых источников

Всемирная организация здравоохранения 21 июля объявила, что количество случаев, связанных с лихорадкой Денге, может достичь рекордных значений. Причиной этого является глобальное потепление, способствующее распространению комаров, являющихся переносчиками болезни. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информационное агентство Reuters


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По данным ВОЗ уровень заболеваемости горячкой Денге растет во всем мире и по состоянию на 2022 год составляет более 4,2 млн случаев, что в восемь раз больше показателей 2000 года.

В Европе зафиксирован всплеск случаев лихорадки, болезнь также впервые зафиксировали в столице Судана Хартуми, а в Перу приняли решение об объявлении чрезвычайного положения в разных регионах страны. Таким образом, ВОЗ предупреждает, что сегодня лихорадка Денге является тропической болезнью, которая быстрее всего распространяется во всем мире и может вызвать новую пандемию.

Специалист отдела ВОЗ по контролю за забытыми тропическими болезнями доктор Раман Велайюдхан во время конференции ВОЗ в Женеве рассказал, что на комаров влияют волны жары, происходящие по всему миру. По его словам, температура выше 45 градусов должна убивать комаров, которые переносят лихорадку Денге, однако они могут прятаться в контейнерах для хранения воды, где температура меньше.

В ВОЗ заявили, что типичные симптомы Денге – это лихорадка и боли в мышцах, однако они возникают только у части больных, ведь у большинства протекают бессимптомно. Поражение лихорадкой Денге смертельно около 1% людей.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что подросток пережил "внутреннее обезглавливание".

Также "Комментарии" писали, что происходит с вашим телом, если вы ежедневно будете есть помидоры.



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Источник: https://www.reuters.com/business/healthcare-pharmaceuticals/who-warns-dengue-risk-global-warming-pushes-cases-near-historic-highs-2023-07-21/
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