ВОЗ озабочена огромными объемами больничных отходов: около 100 тонн масок и миллионы тестовых наборов

Выброшенные шприцы, использованные наборы для тестирования и старые бутылки с вакцинами от пандемии COVID-19 накопились, создавая десятки тысяч тонн медицинских отходов, угрожающих здоровью людей и окружающей среде. Такое заявление сделала Всемирная организация здравоохранения 1 февраля. Об этом сообщает Reuters.

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Материал, часть которого может быть инфекционной, поскольку коронавирус может выживать на поверхностях, потенциально подвергает медицинских работников ожогам, уколам иглой и болезнетворным микробам, говорится в отчете.

Общины вблизи плохо управляемых свалок также могут пострадать из-за загрязненного воздуха от сжигающих отходов, плохого качества воды или вредителей, переносящих болезни, добавляет ВОЗ.

В докладе призывают к реформам и инвестициям, в том числе путем сокращения использования упаковки, вызвавшей поток пластика, и использования защитных средств, изготовленных из материалов, которые можно повторно использовать и перерабатывать.

По оценкам, около 87 000 тонн средств индивидуальной защиты (СИЗ), или эквивалент веса нескольких сотен голубых китов, было заказано через портал ООН до ноября 2021 года — большинство из которых, как считают, оказались отходами.

В отчете также упоминается около 140 миллионов тестовых наборов с потенциалом образования 2600 тонн преимущественно пластикового мусора и достаточно химических отходов для заполнения одной трети олимпийского бассейна.

Кроме того, согласно оценкам, около 8 миллиардов доз вакцины, введенных по всему миру, образовали дополнительные 144 000 тонн отходов в виде стеклянных флаконов, шприцев, игл и безопасных коробок.

В докладе ВОЗ не названы конкретные примеры того, где произошло наиболее вопиющее накопление, но ссылаются на такие проблемы, как ограниченная официальная обработка и утилизация отходов в сельской местности Индии, а также большие объемы фекального ила из карантинных учреждений на Мадагаскаре.

Еще до пандемии около трети медицинских учреждений не были оборудованы для работы с отходами, сообщила ВОЗ. В бедных странах этот показатель достигает 60%.

Как сообщали ранее "Комментарии", в ВОЗ заявили о неэффективности ограничений на международные поездки.

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