ВОЗ обновила рекомендации по использованию маски

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Татьяна Лозовенко
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) рекомендует носить маску во время рождественских встреч и празднования конца года в Европе, заявила организация в среду, 16 декабря, предупредив о высоком риске возобновления эпидемии в начале 2021 года. Об этом сообщает издание Le Figaro.
Всемирная организация здравоохранения
Собрания должны проводиться на открытом воздухе; если они проходят в помещении, важно ограничить количество гостей и хорошо проветрить, чтобы снизить риски, как советуют в организации.
Согласно таблице эпиднадзора организации, в европейской зоне, в которой находятся 53 страны, с начала пандемии зарегистрировано более 22 миллионов случаев заболевания и почти 500 000 смертей. За последние семь дней было зарегистрировано около 1,7 миллиона новых случаев, а также более 34 500 смертей.
Напомним, недавно ученые из университета в Тель-Авиве, Израиль, провели исследование и выяснили, что светодиодные лампы, излучающие ультрафиолетовые лучи, убивают коронавирус. Их можно использовать в борьбе с пандемией COVID-19.
Ранее "Комментарии" сообщали, что страны ЕС планируют начать вакцинацию против COVID-19 в один день.
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