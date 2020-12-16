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ВОЗ обновила рекомендации по использованию маски

Собрания должны проводиться на открытом воздухе; если они проходят в помещении, важно ограничить количество гостей и хорошо проветрить, чтобы снизить риски

сегодня, 14:32
Автор:

Татьяна Лозовенко

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) рекомендует носить маску во время рождественских встреч и празднования конца года в Европе, заявила организация в среду, 16 декабря, предупредив о высоком риске возобновления эпидемии в начале 2021 года. Об этом сообщает издание Le Figaro.

ВОЗ обновила рекомендации по использованию маски

Всемирная организация здравоохранения

"Существует высокий риск ускорения темпов распространения коронавируса в первые недели и первые месяцы 2021 года", — указывает филиал Европейский союз ВОЗ в пресс- релизе, где рекомендует носить маску и поддерживать социальную дистанцированию во время празднования конца года.

"Может показаться неудобным носить маску и поддерживать дистанцию в присутствии друзей и семьи, но это имеет большое значение для обеспечения безопасности и здоровья всех граждан", — заявили в организации.

Собрания должны проводиться на открытом воздухе; если они проходят в помещении, важно ограничить количество гостей и хорошо проветрить, чтобы снизить риски, как советуют в организации.

Согласно таблице эпиднадзора организации, в европейской зоне, в которой находятся 53 страны, с начала пандемии зарегистрировано более 22 миллионов случаев заболевания и почти 500 000 смертей. За последние семь дней было зарегистрировано около 1,7 миллиона новых случаев, а также более 34 500 смертей.

Напомним, недавно ученые из университета в Тель-Авиве, Израиль, провели исследование и выяснили, что светодиодные лампы, излучающие ультрафиолетовые лучи, убивают коронавирус. Их можно использовать в борьбе с пандемией COVID-19.

Ранее "Комментарии" сообщали, что страны ЕС планируют начать вакцинацию против COVID-19 в один день.



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Источник: https://www.lefigaro.fr/flash-actu/covid-19-l-oms-preconise-le-masque-lors-des-fetes-face-au-risque-eleve-de-rebond-de-l-epidemie-20201216
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