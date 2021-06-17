Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) занялась изучением еще одного опасного штамма коронавирусного заболевания, который впервые зафиксировали в Латинской Америке. Специалисты именовали его "лямбда". Об этом пишет "Украинская правда" со ссылкой на DW.

ВОЗ изучает еще один опасный штамм коронавируса - фото из открытых источников

В ВОЗ не исключают того, что этот вариант может быть заразнее других вирусов и угрожать иммунной системе человека. Точных заключений специалистов по этому поводу пока нет.

Впервые этот коронавирусный штамм обнаружили в Перу в августе 2020 года, именно на этот вариант заболевания приходится 81% зарегистрированных в стране случаев инфицирования. В Аргентине и Чили эта доля составляет около одной трети.

Напомним, что многие мировые страны начали ослаблять карантинные мероприятия, связанные с распространением COVID и пытаются возвращаться к прежней жизни. Однако специалисты беспокоятся о таком развитии событий на фоне распространения Дельта-варианта коронавируса, который уже зафиксировали в 74 странах. Эта мутация способна распространяться быстрее других, а также вызывать более серьезные последствия.

Во время инфицирования этим коронавирусным штаммом, у пациентов фиксируются симптомы серьезнее, включая лихорадку, кашель и одышку. Кроме того, появляются и симптомы, которых не наблюдали при других мутациях COVID: насморк, головная боль, боль в горле.

Ранее портал "Комментарии" писал, что в Министерстве здравоохранения напомнили, что граждане, которые прошли полный курс вакцинации против коронавирусного заболевания, могут въезжать на территорию Украину без соблюдения самоизоляции. Это касается людей, которые привились препаратами, рекомендованными Всемирной организация здравоохранения (ВОЗ).





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