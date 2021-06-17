logo
Русский Українська

BTC/USD

38840.93

ETH/USD

2423.97

LTC/USD

171.11

USD/UAH

27.20

EUR/UAH

32.80

RUB/UAH

0.38

lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
MINI Украина АВТ Бавария Украина польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак
Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Спецпроекты
rating_icon

Comm:ratings
bezknopok

Без кнопок
ministr

Министр, кофе, круассан
Comm:franchise

Comm: franchise
Главная Новости Общество медицина ВОЗ изучает еще один опасный штамм коронавируса
commentss НОВОСТИ Все новости

ВОЗ изучает еще один опасный штамм коронавируса

Впервые этот вариант COVID обнаружили в Перу

сегодня, 08:27
Автор:

Елизавета Черных

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) занялась изучением еще одного опасного штамма коронавирусного заболевания, который впервые зафиксировали в Латинской Америке. Специалисты именовали его "лямбда". Об этом пишет "Украинская правда" со ссылкой на DW. 

ВОЗ изучает еще один опасный штамм коронавируса

ВОЗ изучает еще один опасный штамм коронавируса - фото из открытых источников

В ВОЗ не исключают того, что этот вариант может быть заразнее других вирусов и угрожать иммунной системе человека. Точных заключений специалистов по этому поводу пока нет. 

Впервые этот коронавирусный штамм обнаружили в Перу в августе 2020 года, именно на этот вариант заболевания приходится 81% зарегистрированных в стране случаев инфицирования. В Аргентине и Чили эта доля составляет около одной трети.

Напомним, что многие мировые страны начали ослаблять карантинные мероприятия, связанные с распространением COVID и пытаются возвращаться к прежней жизни. Однако специалисты беспокоятся о таком развитии событий на фоне распространения Дельта-варианта коронавируса, который уже зафиксировали в 74 странах. Эта мутация способна распространяться быстрее других, а также вызывать более серьезные последствия. 

Во время инфицирования этим коронавирусным штаммом, у пациентов фиксируются симптомы серьезнее, включая лихорадку, кашель и одышку. Кроме того, появляются и симптомы, которых не наблюдали при других мутациях COVID: насморк, головная боль, боль в горле. 

Ранее портал "Комментарии" писал, что в Министерстве здравоохранения напомнили, что граждане, которые прошли полный курс вакцинации против коронавирусного заболевания, могут въезжать на территорию Украину без соблюдения самоизоляции. Это касается людей, которые привились препаратами, рекомендованными Всемирной организация здравоохранения (ВОЗ).



Читайте Комментарии в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.pravda.com.ua/rus/news/2021/06/17/7297518/
Теги:
comments

Обусуждения

comments.ua
comments.ua
comments.ua
comments.ua

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!
МНЕНИЯ СТАТЬИ