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ВОЗ: "Британский" штамм коронавируса обнаружен в 118 странах мира

Всего за неделю с 8 по 14 марта в мире было зафиксировано 3 033 213 случаев Covid-19

сегодня, 15:56
Автор:

Лиза Снисар

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) заявила, что новый штамм коронавируса, который первоначально зафиксировали в Великобритании, обнаружили еще в ряде стран. Теперь он обнаружен в 118 странах мира. Об этом говорится в эпидемиологическом бюллетене ВОЗ за 16 марта.

ВОЗ: "Британский" штамм коронавируса обнаружен в 118 странах мира

Британский штамм коронавируса - фото из открытых источников

Как сообщается, разновидность коронавируса VOC-202012/01, который более известен как "британский" штамм коронавируса, на прошлой неделе выявили еще в 8 странах. Кроме того, "южноафриканский" штамм коронавируса, получивший маркировку 501Y.V2, выявлен еще в 6 странах, а в целом — в 64.

Разновидность коронавируса, обнаруженная ранее в Бразилии и Японии, была зафиксирована еще в 6 странах, теперь он присутствует в 38 государствах.

По подсчетам организации, за неделю с 8 по 14 марта в мире было зафиксировано 3 033 213 новых случаев заражения коронавирусом. Это на 10% больше, чем за предыдущий недельный период.

Кроме того, количество летальных случаев продолжает снижаться и уже достигло 58 698. В последний раз такие показатели были зафиксированы 4 месяца назад.

Напомним, ранее медики на Закарпатье заявляли, что информация об обнаруженном "британском" штамме коронавируса в регионе должна побудить население соблюдать самоизоляцию и карантин. Медики сообщают, что новый штамм "был завезен" в Украину еще зимой

Как ранее сообщали "Комментарии", в Японии объявили о первом случае заболевания новым, ранее неизвестным штаммом коронавируса. Медики уже прогнозируют, что он способен стать столь опасным, как и прежде выявленные "британский", "бразильский" или "южноафриканский" виды коронавируса.



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Источник: https://www.who.int/publications/m/item/weekly-epidemiological-update---16-march-2021
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