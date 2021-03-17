Эпидемиолог: "Британский" штамм коронавируса обнаружили на Закарпатье еще зимой

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Лиза Снисар
Коронавирус - фото из открытых источников
По словам эпидемиолога, обнаружение нового вида коронавируса в Украине должно "повлиять на сознание населения и побудить людей придерживаться карантинных норм".
Как ранее сообщали "Комментарии", в Японии объявили о первом случае заболевания новым, ранее неизвестным штаммом коронавируса. Медики уже прогнозируют, что он способен стать столь же опасным, как и прежде выявленные "британский", "бразильский" или "южноафриканский" виды коронавируса.
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