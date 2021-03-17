Эпидемиолог: "Британский" штамм коронавируса обнаружили на Закарпатье еще зимой

З аведующая отделом эпидемиологического надзора и профилактики инфекционных заболеваний Закарпатского лабораторного центра Минздрава Украины Виктория Тимчик заявила, что и нформация об обнаруженном "британского" штамма коронавируса на Закарпатье должна побудить население соблюдать самоизоляцию и карантин. Медик сообщила, что новый штамм "был завезен" в Украину еще зимой, передает Укринформ.

Коронавирус - фото из открытых источников

"Мы знаем, что этот штамм коронавируса в область был завезен, по нашим гипотезам это произошло еще зимой, перед тем масштабным скачком заболеваемости в феврале. Действительно, мы наблюдаем немножко другую клиническую картину течения болезни, вызванной коронавирусом. Имеем иную симптоматику, более тяжелых форм заболевания и значительно большее количество выявленных случаев по сравнению с пиком второй волны коронавируса, который в области был прошлой осенью, в 2020 году", — отметила Тимчик.

По словам эпидемиолога, обнаружение нового вида коронавируса в Украине должно "повлиять на сознание населения и побудить людей придерживаться карантинных норм".

"Единственное, эта информация о британском штамме должна была повлиять на сознание населения и побудить людей больше придерживаться карантинных норм: не нарушать самоизоляцию и масочный режим, не проводить семейных торжеств — ведь доказано, что британский штамм коронавируса имеет гораздо большее распространение чем других штаммы", — отметила Тимчик.

Как ранее сообщали "Комментарии", в Японии объявили о первом случае заболевания новым, ранее неизвестным штаммом коронавируса. Медики уже прогнозируют, что он способен стать столь же опасным, как и прежде выявленные "британский", "бразильский" или "южноафриканский" виды коронавируса.