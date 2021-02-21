Волна будет тяжелой: врач рассказала о проявлениях COVID-19, которых еще не было

В одну из больниц Ивано-Франковской области впервые за все время пандемии поступили два кислородозависимых ребенка с тяжелой формой коронавируса. В частности, два из них возрастом до одного года. Об этом сообщает врач Городенковской больницы Александра Косовец, передает ТСН.

Врач рассказала о проявлениях COVID-19, которых еще не было - фото из открытых источников

По словам специалистки, коронавирусные отделения больницы переполнены, и медицинским работником требует перепрофилировать неврологические отделения для приема больных COVID-19. Она также отметила, что лечение тяжелых случаев заболевания является дорогостоящим, а некоторые препараты приходилось собирать из различных аптек.

"Эта волна COVID-19 будет тяжелой. Наверное, вирус очень сильно мутировал, ведь есть случаи, когда больные вообще не почувствовали что у них есть серьезные проблемы в легких, а проявления минимальны. Субфебрильная температура 37,1-37,2 — многие люди не обращают на нее внимания и продолжают посещать общественные места без обследования ПЦР. Серьезной проблемой является также то, что все устали и перестали мерить температуру вообще перед тем как идти на работу или в школу", — рассказала врач.

Ранее интернет-издание "Комментарии" сообщало, что наиболее критическая ситуация с распространением коронавируснного заболевания COVID-19 в Украине сейчас наблюдается в трех регионах. По результатам моделирования, плохая обстановка фиксируется в Закарпатской области. Кроме того, отмечают эксперты, в зоне риска оказались Ивано-Франковская и Черновицкая области. В связи с этим, с 22 до 28 февраля в Ивано-Франковской области вводится карантин так называемого "красного" уровня





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