Волна будет тяжелой: врач рассказала о проявлениях COVID-19, которых еще не было

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Елизавета Черных
В одну из больниц Ивано-Франковской области впервые за все время пандемии поступили два кислородозависимых ребенка с тяжелой формой коронавируса. В частности, два из них возрастом до одного года. Об этом сообщает врач Городенковской больницы Александра Косовец, передает ТСН.
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По словам специалистки, коронавирусные отделения больницы переполнены, и медицинским работником требует перепрофилировать неврологические отделения для приема больных COVID-19. Она также отметила, что лечение тяжелых случаев заболевания является дорогостоящим, а некоторые препараты приходилось собирать из различных аптек.
Ранее интернет-издание "Комментарии" сообщало, что наиболее критическая ситуация с распространением коронавируснного заболевания COVID-19 в Украине сейчас наблюдается в трех регионах. По результатам моделирования, плохая обстановка фиксируется в Закарпатской области. Кроме того, отмечают эксперты, в зоне риска оказались Ивано-Франковская и Черновицкая области. В связи с этим, с 22 до 28 февраля в Ивано-Франковской области вводится карантин так называемого "красного" уровня
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