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Главная Новости Общество медицина Волна будет тяжелой: врач рассказала о проявлениях COVID-19, которых еще не было
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Волна будет тяжелой: врач рассказала о проявлениях COVID-19, которых еще не было

Впервые за весь период коронавируса поступили кислородозависимые дети

сегодня, 19:08
Автор:

Елизавета Черных

В одну из больниц Ивано-Франковской области впервые за все время пандемии поступили два кислородозависимых ребенка с тяжелой формой коронавируса. В частности, два из них возрастом до одного года. Об этом сообщает врач Городенковской больницы Александра Косовец, передает ТСН. 

Волна будет тяжелой: врач рассказала о проявлениях COVID-19, которых еще не было

Врач рассказала о проявлениях COVID-19, которых еще не было - фото из открытых источников

По словам специалистки, коронавирусные отделения больницы переполнены, и медицинским работником требует перепрофилировать неврологические отделения для приема больных COVID-19. Она также отметила, что лечение тяжелых случаев заболевания является дорогостоящим, а некоторые препараты приходилось собирать из различных аптек. 

"Эта волна COVID-19 будет тяжелой. Наверное, вирус очень сильно мутировал, ведь есть случаи, когда больные вообще не почувствовали что у них есть серьезные проблемы в легких, а проявления минимальны. Субфебрильная температура 37,1-37,2 — многие люди не обращают на нее внимания и продолжают посещать общественные места без обследования ПЦР. Серьезной проблемой является также то, что все устали и перестали мерить температуру вообще перед тем как идти на работу или в школу", — рассказала врач. 

Ранее интернет-издание "Комментарии" сообщало, что наиболее критическая ситуация с распространением коронавируснного заболевания COVID-19 в Украине сейчас наблюдается в трех регионах. По результатам моделирования, плохая обстановка фиксируется в Закарпатской области. Кроме того, отмечают эксперты, в зоне риска оказались Ивано-Франковская и Черновицкая области. В связи с этим, с 22 до 28 февраля в Ивано-Франковской области вводится карантин так называемого "красного" уровня



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Источник: https://tsn.ua/ukrayina/cya-hvilya-bude-vazhkoyu-likarka-z-prikarpattya-rozpovila-pro-proyavi-covid-19-yakih-sche-ne-bulo-1730596.html?fbclid=IwAR3U-EYwrH5BchzwxlZ2y-ouU6iM2LyAQ9PvGba3HvSOBNYfs7sjPsX7hcg
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