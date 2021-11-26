Во Львове начали прививать от COVID бездомных

Бездомный не значит защищенный. В пятницу, 26 ноября во Львове стартовала акция по вакцинации бездомных. Это инициатива местных властей. Об этом сообщает UNIAN со ссылкой на сюжет ТСН.

Коронавирус -фото UNIAN

Пункт вакцинации организован на базе Центра учета и ночного пребывания бездомных граждан по улице Кирилловской, 3а. Прививки начали делать 26 ноября. Работать пункт будет ежедневно с 11:00 до 18:00.

Информацию о возможности вакцинации будут распространять среди бездомных волонтеры общественных организаций в местах раздачи пищи.

Также накануне волонтеры раздавали информационные листовки во время благотворительных обедов, о том что с 26 ноября стартует подобная капания.

Обездоленным поясняют, что вакцину сможет получить каждый желающий даже без наличия паспорта или другого документа, подтверждающего личность.

"Очень хорошо, что вакцинацию могут теперь получить и те, кто имеет документы, и те, кто не имеет документов, не состоят на учете у семейного врача. Люди получат справки о вакцинации, потом когда уже восстановят документы и смогут иметь своего семейного врача, то они получат все сертификаты, как и все граждане города", - рассказала заместитель председателя сообщества взаимопомощи "Оселя" Наталья Саноцкая.

К сожалению, некоторые бездомные не хотят делать прививку, другие наконец-то дождались такой возможности.

Перед вакцинацией специалисты будут разъяснять детали вакцинации. Кроме того, в виде поощрения за укол обездоленных будут угощать чаем и выпечкой. Также бездомные получат препараты от температуры, головной боли и памятку про следующую вакцинацию.

Напомним, что ранее портал "Комментарии" информировал о том, что в Минздраве утвердили справку для тех, у кого есть противопоказания.





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