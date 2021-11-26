Во Львове начали прививать от COVID бездомных

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Шулаева Анна
Бездомный не значит защищенный. В пятницу, 26 ноября во Львове стартовала акция по вакцинации бездомных. Это инициатива местных властей. Об этом сообщает UNIAN со ссылкой на сюжет ТСН.
Коронавирус -фото UNIAN
Пункт вакцинации организован на базе Центра учета и ночного пребывания бездомных граждан по улице Кирилловской, 3а. Прививки начали делать 26 ноября. Работать пункт будет ежедневно с 11:00 до 18:00.
Информацию о возможности вакцинации будут распространять среди бездомных волонтеры общественных организаций в местах раздачи пищи.
Также накануне волонтеры раздавали информационные листовки во время благотворительных обедов, о том что с 26 ноября стартует подобная капания.
Обездоленным поясняют, что вакцину сможет получить каждый желающий даже без наличия паспорта или другого документа, подтверждающего личность.
К сожалению, некоторые бездомные не хотят делать прививку, другие наконец-то дождались такой возможности.
Перед вакцинацией специалисты будут разъяснять детали вакцинации. Кроме того, в виде поощрения за укол обездоленных будут угощать чаем и выпечкой. Также бездомные получат препараты от температуры, головной боли и памятку про следующую вакцинацию.
Напомним, что ранее портал "Комментарии" информировал о том, что в Минздраве утвердили справку для тех, у кого есть противопоказания.
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