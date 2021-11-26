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Во Львове начали прививать от COVID бездомных

Во Львове городские власти решили развернуть пункт вакцинации от коронавируса для бездомных людей

сегодня, 13:10
Автор:

Шулаева Анна
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Бездомный не значит защищенный. В пятницу, 26 ноября во Львове стартовала акция по вакцинации бездомных. Это инициатива местных властей. Об этом сообщает UNIAN со ссылкой на сюжет ТСН.

Во Львове начали прививать от COVID бездомных

Коронавирус -фото UNIAN

Пункт вакцинации организован на базе Центра учета и ночного пребывания бездомных граждан по улице Кирилловской, 3а. Прививки начали делать 26 ноября. Работать пункт будет ежедневно с 11:00 до 18:00.

Информацию о возможности вакцинации будут распространять среди бездомных волонтеры общественных организаций в местах раздачи пищи.

Также накануне волонтеры раздавали информационные листовки во время благотворительных обедов, о том что с 26 ноября стартует подобная капания.

Обездоленным поясняют, что вакцину сможет получить каждый желающий даже без наличия паспорта или другого документа, подтверждающего личность.

"Очень хорошо, что вакцинацию могут теперь получить и те, кто имеет документы, и те, кто не имеет документов, не состоят на учете у семейного врача. Люди получат справки о вакцинации, потом когда уже восстановят документы и смогут иметь своего семейного врача, то они получат все сертификаты, как и все граждане города", - рассказала заместитель председателя сообщества взаимопомощи "Оселя" Наталья Саноцкая.

К сожалению, некоторые бездомные не хотят делать прививку, другие наконец-то дождались такой возможности.

Перед вакцинацией специалисты будут разъяснять детали вакцинации. Кроме того, в виде поощрения за укол обездоленных будут угощать чаем и выпечкой. Также бездомные получат препараты от температуры, головной боли и памятку про следующую вакцинацию.

Напомним, что ранее портал "Комментарии" информировал о том, что в Минздраве утвердили справку для тех, у кого есть  противопоказания.



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Источник: https://health.unian.net/country/vo-lvove-nachali-privivat-ot-covid-bezdomnyh-video-novosti-lvova-11622418.html?_gl=1*1a0eqne*_ga*ODY2Njk0ODM1LjE2MzA1NjQ3ODA.*_ga_P6EEJX21DY*MTYzNzkxODk1My4yMi4xLjE2Mzc5MjA0ODUuNjA.*_ga_JLSK4Y8K67*MTYzNzkxODk1My4yMi4xLjE2M
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